Творческий директор Fallout 76 сравнил запуск игры со "свиданием вслепую"

Запуск Fallout 76 в 2018 году стал одной из самых обсуждаемых страниц игровой индустрии. Первая многопользовательская часть культовой франшизы Fallout столкнулась с техническими проблемами, отсутствием ключевых функций и недоработанным контентом, что вызвало волну критики и разочарований.

Сегодня, спустя семь лет и 25 крупных обновлений, карта игры значительно расширилась, наполнена сюжетными линиями, событиями и новыми возможностями. В интервью творческий директор Джон Раш поделился, как команда и сообщество прошли путь от недоверия к взаимопониманию. Он сравнил процесс с «свиданием вслепую»: «Это как: „Привет, я Fallout 76“ — „О, привет, я твоё игровое сообщество“. Вы знакомитесь, растёте вместе и учитесь понимать друг друга, чтобы сделать игру лучше».

По словам Раша, запуск игры можно рассматривать как прелюдию или первую главу большой истории Fallout. Те игроки, кто был с первого дня, наблюдали, как менялась Эппалачия, а новые пользователи теперь могут полностью погрузиться во все события, добавленные за годы, и оценить богатую историю региона. Fallout 76 сегодня — это результат долгой работы команды и доверия, восстановленного с сообществом, которое не побоялось оставаться с игрой через все её трудности.