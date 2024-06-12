В Fallout 76 можно будет стать владельцем каравана и обустроить свой штаб

Ютубер Fargassier, специализирующийся на контенте по Fallout 76, поделился инсайдом о новом игровом событии под названием "Milepost Zero", которое будет посвящено караванной кампании Блю-Ридж и выйдет осенью 2024 года.
В рамках события игрок должен будет сопровождать караваны по пути в регион под названием Skyline Valley (который появился в игре с последним крупным обновлением), подобно уже существующим в игре событиям "Второй пилот" и "Свободный выгул", а наградой за успешное выполнение задания станет караванный аванпост.
Цитируя креативного директора Bethesda Джонатана Раша Fargassier рассказывает что владение аванпостом будет аналогично владением дома в The Elder Scrolls V: Skyrim, то есть игрок сможет обустраивать помещение по своему вкусу и покупать новые улучшения для своей обители.
Таким образом помимо существующий с релиза игры системы C.A.M.P. и появившегося с обновлением Steel Dawn укрытия у игроков в Fallout 76 появится ещё одна возможность для обустройства уютного постапокалиптического жилища.
вообще ни разу не играл в эту часть)) // Константин Лис
Я и раньше это подозревал, но теперь становится совсем очевидно куда ушли и уходят все ресурсы, человеко - часы и специалисты, Беседка до сих пор выпускает контент для F76, а Старфилд клепали напильниками два калеки на аутсорсе.
Конечно, весь штат Беседки днями и ночами пилит контент для F76. Это же именно так работает и разделения на отдельные команды, занятые своими задачами не существует.
Наконец-то можно набигать и грабить корованы.
Я понимаю, это не сталкер, но хочется зайти и изучать местность, расследовать и выполнять бредовые задания, а не вот это всё.