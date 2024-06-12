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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.5 1 391 оценка

В Fallout 76 можно будет стать владельцем каравана и обустроить свой штаб

Саня Цукино Усаги

Ютубер Fargassier, специализирующийся на контенте по Fallout 76, поделился инсайдом о новом игровом событии под названием "Milepost Zero", которое будет посвящено караванной кампании Блю-Ридж и выйдет осенью 2024 года.

В рамках события игрок должен будет сопровождать караваны по пути в регион под названием Skyline Valley (который появился в игре с последним крупным обновлением), подобно уже существующим в игре событиям "Второй пилот" и "Свободный выгул", а наградой за успешное выполнение задания станет караванный аванпост.

Цитируя креативного директора Bethesda Джонатана Раша Fargassier рассказывает что владение аванпостом будет аналогично владением дома в The Elder Scrolls V: Skyrim, то есть игрок сможет обустраивать помещение по своему вкусу и покупать новые улучшения для своей обители.

Таким образом помимо существующий с релиза игры системы C.A.M.P. и появившегося с обновлением Steel Dawn укрытия у игроков в Fallout 76 появится ещё одна возможность для обустройства уютного постапокалиптического жилища.

-2
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

вообще ни разу не играл в эту часть)) // Константин Лис

1
saa0891

Я и раньше это подозревал, но теперь становится совсем очевидно куда ушли и уходят все ресурсы, человеко - часы и специалисты, Беседка до сих пор выпускает контент для F76, а Старфилд клепали напильниками два калеки на аутсорсе.

0
AndrewSolt

Конечно, весь штат Беседки днями и ночами пилит контент для F76. Это же именно так работает и разделения на отдельные команды, занятые своими задачами не существует.

0
Gords

Наконец-то можно набигать и грабить корованы.

0
Scorpion_GamePlay

Я понимаю, это не сталкер, но хочется зайти и изучать местность, расследовать и выполнять бредовые задания, а не вот это всё.

-1