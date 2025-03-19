В Fallout 76 теперь можно превратиться в гуля - вышло обновление Ghoul Within

18 марта Fallout 76 получило обновление Ghoul Within, которое вводит новую механику – возможность превратиться в гуля. Чтобы обрести нечеловеческую силу, устойчивость к радиации и новые способности, игрокам предстоит выполнить квест Leap of Faith («Прыжок веры») в новом знаковом месте Дикого рубежа.
Также стартовал 20-й сезон, получивший название Glow of the Ghoul («Сияние гуля»). Теперь персонажи 50-го уровня могут стать гулями, а также разблокировать 30 уникальных карт умений для создания новых билдов. Для тех, кто хочет сразу попробовать новый стиль игры, доступен ускоритель до 50-го уровня.
Дополнительно 29 апреля стартует сезонное событие The Big Bloom, посвященное весенним мутациям. Игроков ждет «дьявольский хаос» с пчелами-мутантами и другие опасные испытания в обновленном мире Пустоши.
Ну такое себе...
это по вашему гуль?ВОТ НАСТОЯЩИЙ ГУЛЬ
ГУЛЬ ГУЛЬ ДЕПУТАТ)))
Я один в детстве думал о том, что если выпить много водопроводной воды в 3ем фолле, вырастит третья рука и можно будет шмалять из трех пистолетов? 😄
Особенно после того вопроса про третью руку из теста в убежище))
В какой-то из частей дополнительный палец может вырасти и его можно удалить хирургическим путём :)
Меня так в своё время как последнего лоха один пацан провёл
Второй
Да ну, гули не красивые
Астрологи объявили неделю Гулей
Количество персонажей сменивших внешность увеличилось втрое.
Ммм... khueta!
А внешность обратно сменить можно будет? а то гули некрасивые)
с этим всё стабильно
слыш купи
Так 50 уровень там получить можно буквально за 2 дня не напряжной игры. А если есть друг или товарищ уже вкаченный под 100 лв. Просто просишь его, он бафает тебя бустерами. И бегает лупит мобов. Пока ты ковыря в носу только успеваешь видеть левел апы.
Что за привычка высрать ответ и приписать фразу КУПИ. Данный ускоритель к слову получается так, же без доната игровым путём. Но да ладно. Мы про это не слышали.
Мне кажется кто в это до сих пор играет, давно уже сами стали гулями.
Купил игру пять лет назад и наиграл 2 часа
Уже фантазия иссякла .Пора закрывать