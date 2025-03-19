ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 1 543 оценки

В Fallout 76 теперь можно превратиться в гуля - вышло обновление Ghoul Within

butcher69 butcher69

18 марта Fallout 76 получило обновление Ghoul Within, которое вводит новую механику – возможность превратиться в гуля. Чтобы обрести нечеловеческую силу, устойчивость к радиации и новые способности, игрокам предстоит выполнить квест Leap of Faith («Прыжок веры») в новом знаковом месте Дикого рубежа.

Также стартовал 20-й сезон, получивший название Glow of the Ghoul («Сияние гуля»). Теперь персонажи 50-го уровня могут стать гулями, а также разблокировать 30 уникальных карт умений для создания новых билдов. Для тех, кто хочет сразу попробовать новый стиль игры, доступен ускоритель до 50-го уровня.

Дополнительно 29 апреля стартует сезонное событие The Big Bloom, посвященное весенним мутациям. Игроков ждет «дьявольский хаос» с пчелами-мутантами и другие опасные испытания в обновленном мире Пустоши.

39
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
QuirkyRivenstar

Ну такое себе...

7
xXHASLXx

это по вашему гуль?ВОТ НАСТОЯЩИЙ ГУЛЬ

ГУЛЬ ГУЛЬ ДЕПУТАТ)))

6
Brigbyman1992

Я один в детстве думал о том, что если выпить много водопроводной воды в 3ем фолле, вырастит третья рука и можно будет шмалять из трех пистолетов? 😄

5
AndrewSolt

Особенно после того вопроса про третью руку из теста в убежище))

14
Seifer1986

В какой-то из частей дополнительный палец может вырасти и его можно удалить хирургическим путём :)

3
Саня Цукино Усаги

Меня так в своё время как последнего лоха один пацан провёл

0
Саня Цукино Усаги Seifer1986

Второй

1
AndralStormborn

Да ну, гули не красивые

3
Влад Корвин

Астрологи объявили неделю Гулей

Количество персонажей сменивших внешность увеличилось втрое.

2
abadula

Ммм... khueta!

2
razrushitel1

А внешность обратно сменить можно будет? а то гули некрасивые)

2
ТемныйВластелин
Для тех, кто хочет сразу попробовать новый стиль игры, доступен ускоритель до 50-го уровня.

с этим всё стабильно

Спойлер

слыш купи

0
Ammati

Так 50 уровень там получить можно буквально за 2 дня не напряжной игры. А если есть друг или товарищ уже вкаченный под 100 лв. Просто просишь его, он бафает тебя бустерами. И бегает лупит мобов. Пока ты ковыря в носу только успеваешь видеть левел апы.

Что за привычка высрать ответ и приписать фразу КУПИ. Данный ускоритель к слову получается так, же без доната игровым путём. Но да ладно. Мы про это не слышали.

2
MLShadow

Мне кажется кто в это до сих пор играет, давно уже сами стали гулями.

0
vidyssss

Купил игру пять лет назад и наиграл 2 часа

0
ArkhAngel of Dark

Уже фантазия иссякла .Пора закрывать

-1