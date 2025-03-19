В Fallout 76 теперь можно превратиться в гуля - вышло обновление Ghoul Within

18 марта Fallout 76 получило обновление Ghoul Within, которое вводит новую механику – возможность превратиться в гуля. Чтобы обрести нечеловеческую силу, устойчивость к радиации и новые способности, игрокам предстоит выполнить квест Leap of Faith («Прыжок веры») в новом знаковом месте Дикого рубежа.

Также стартовал 20-й сезон, получивший название Glow of the Ghoul («Сияние гуля»). Теперь персонажи 50-го уровня могут стать гулями, а также разблокировать 30 уникальных карт умений для создания новых билдов. Для тех, кто хочет сразу попробовать новый стиль игры, доступен ускоритель до 50-го уровня.

Дополнительно 29 апреля стартует сезонное событие The Big Bloom, посвященное весенним мутациям. Игроков ждет «дьявольский хаос» с пчелами-мутантами и другие опасные испытания в обновленном мире Пустоши.