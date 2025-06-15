В Fallout 76 уже 23 миллиона игроков - но кроссплея пока не будет

Креативный директор Fallout 76 Джон Раш и исполнительный продюсер Билл ЛаКост в интервью Insider Gaming рассказали об успехах мультиплеерного проекта, заявив, что в Fallout 76 играет все больше и больше людей и сейчас их число приблизилось к 23 миллионам.

Растущая база игроков - положительный знак для Fallout 76, причем, это касается абсолютно всех платформ, на которых вышла игра: PC-игроки зачастую играют вместе, так же как и игроки PlayStation и Xbox. В связи с этим разработчики начали получать вопросы о возможном добавлении кроссплея в игру.

Люди постоянно спрашивают нас об этом... Все сводится к тому, что для нас это была скорее техническая задача. Не то чтобы мы не думали об этом, мы думаем об этом много...... В общем, на данный момент у нас нет никаких реальных планов по реализации кроссплея, но мы, конечно, много думаем об этом, так что мы сделаем это. Возможно, в будущем.

Для Fallout 76 регулярно выпускаются контентные обновления, в том числе и самое последнее из них, Gone Fission. Данное обновление, в числе прочих изменений, ввело в игру новую игровую механику - рыбалку. Теперь игроки могут ловить рыбу, которая затем может быть использована в качестве материала для крафта.