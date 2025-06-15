В Fallout 76 уже 23 миллиона игроков - но кроссплея пока не будет

Креативный директор Fallout 76 Джон Раш и исполнительный продюсер Билл ЛаКост в интервью Insider Gaming рассказали об успехах мультиплеерного проекта, заявив, что в Fallout 76 играет все больше и больше людей и сейчас их число приблизилось к 23 миллионам.
Растущая база игроков - положительный знак для Fallout 76, причем, это касается абсолютно всех платформ, на которых вышла игра: PC-игроки зачастую играют вместе, так же как и игроки PlayStation и Xbox. В связи с этим разработчики начали получать вопросы о возможном добавлении кроссплея в игру.
Люди постоянно спрашивают нас об этом... Все сводится к тому, что для нас это была скорее техническая задача. Не то чтобы мы не думали об этом, мы думаем об этом много...... В общем, на данный момент у нас нет никаких реальных планов по реализации кроссплея, но мы, конечно, много думаем об этом, так что мы сделаем это. Возможно, в будущем.
Для Fallout 76 регулярно выпускаются контентные обновления, в том числе и самое последнее из них, Gone Fission. Данное обновление, в числе прочих изменений, ввело в игру новую игровую механику - рыбалку. Теперь игроки могут ловить рыбу, которая затем может быть использована в качестве материала для крафта.
Я бы на их месте вместо одиночных никому не нужных играх сконцентрировался бы на онлайне. С живыми игроками всегда лучше играть чем с ботами.
Есть огромные проблемы в онлайн играх. Если у тебя отключили интернет. Если появились читеры. Если с серверами проблемы. Если ты хочешь срать, но паузу не поставить и т.д. Что с этим делать?
В Fallout 76 игры с живыми игроками фактически нет, есть возможность покривляться, подарить подарок, устроить дуэль при взаимном согласии, ну и вроде как в эвентах поучаствовать.
Мы живём в то время, когда MMORPG постепенно смещаются просто в сторону ORPG, ибо людям всё меньше нужны эти "кооперативные посиделки образца десятых и социалочка в игре", а он предлагает ещё больше на онлайне концентрироваться...
Да начните делать Fallout 5 наконец!
ты походу не понимаешь. Но студиям выгодно делать онлайн игры(-пиратство). Сделал игру и дои пока не надоест игрокам. Потом еще 1 и т.д.
странно, что нет новости о том, что сервера в половине России недоступны с 9 июня
стерпели. Сам узнал о том что апекс тоже у многих не доступен с 9 июня, как и батла2042 только из комментов в паблике ВК, Видать у нас в стране все уже просто привыкли не открывать рот когда что-то подобное происходит... Все почему-то боятся РКН, ибо он ответственен за всю эту дичь с блокировками. Пора ужез акрывать эту конторку, которая только и делает что гадит своим людям под завесой 'защиты'
маленькая инди команда не может мыло и освещение пофиксить в игре 8 лет, какой еще кроссплей?
беседка кое-как зосам добро дала на кроссплей в TESO а там уже 11 лет игре...