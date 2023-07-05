В многопользовательской Fallout 76 началось вторжение инопланетян ©

Разработчики из студии Bethesda решили необычным способом отпраздновать День независимости США, который отмечается 4 июля, сделав отсылку на культовый фильм "День независимости" с Уиллом Смитом. Именно в этом день команда организовала реальное вторжения инопланетян на сервера многопользовательской Fallout 76, повторив тем самым некоторые события из художественной ленты.

Нашествие инопланетян на мир Fallout 76 происходит в рамках нового временного события под названием Invaders from Beyond. До 11 июля всем игрокам предстоит вступить в опасную схватку с инопланетной угрозой, которая стремиться похитить мозговые волны живых существ. Вам нужно будет работать вместе с другими жителями Убежища, чтобы отразить эту инопланетную атаку, прежде чем они смогут привести в действия свои коварные планы. В рамках прохождения этого ивента у игроков будет шанс раздобыть редкие ресурсы и ценные награды.

В студии Bethesda напоминали, что продолжают работать над следующим контентным обновлением для игры. Совсем скоро игроки Fallout 76 смогут отправиться в совершенно новую экспедицию в Атлантик-Сити, о чем подробнее расскажут ближе к релизу.