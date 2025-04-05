В постапокалиптической пустоши Fallout 76 появится рыбалка, странный капитан и его ещё более странный питомец-краб

Bethesda выкатила на тестовый сервер Fallout 76 новый патч, который научит выживших в постапокалипсисе древнейшему из умений — рыбалке. В игре появится новая локация с названием Fisherman's Rest, где игроков встретит парочка странных персонажей. Во-первых, капитан Рэймонд Кларк, он же просто Рыбак. А во-вторых, что уже интереснее, его питомец Линда-Ли — гигантский краб-отшельник, который облюбовал старую лодку.
Чтобы начать возиться с удочками, придётся пройти квестовую линейку с незамысловатым названием Casting Off. Найти её можно либо у Убежища 76, либо по какому-то сигналу в Топи. После прохождения первых заданий игрокам выдадут базовую удочку, которую потом можно будет улучшать на оружейном верстаке. Правда, в инвентаре её искать бесполезно — рядом с водоёмами просто появится команда «Рыбачить». И имейте в виду, что во рыбалки придётся учитывать погоду и возиться с разными видами наживок.
Кстати, всю пойманную рыбу можно не только самому съесть, но и скормить тому самому крабу Линде-Ли. И крабик будет выдавать взамен случайные легендарные предметы.
Игру я прошёл и слава богу так как там бездонные ящики стояли денег+слишком долго получать верстак для силовой брони и да меня очень напрягало что нельзя сохранится по нормальному
Пока там не появятся фальшивые сумки и халтурные бутылки игра не канон.
2019-й был 6 лет назад
Пока игру не перенесут на другой движок, меня там не будет
И хорошо без тебя лучше
Дело в том что там останется один сброд, любители протухших игр