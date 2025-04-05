В постапокалиптической пустоши Fallout 76 появится рыбалка, странный капитан и его ещё более странный питомец-краб

Bethesda выкатила на тестовый сервер Fallout 76 новый патч, который научит выживших в постапокалипсисе древнейшему из умений — рыбалке. В игре появится новая локация с названием Fisherman's Rest, где игроков встретит парочка странных персонажей. Во-первых, капитан Рэймонд Кларк, он же просто Рыбак. А во-вторых, что уже интереснее, его питомец Линда-Ли — гигантский краб-отшельник, который облюбовал старую лодку.

Чтобы начать возиться с удочками, придётся пройти квестовую линейку с незамысловатым названием Casting Off. Найти её можно либо у Убежища 76, либо по какому-то сигналу в Топи. После прохождения первых заданий игрокам выдадут базовую удочку, которую потом можно будет улучшать на оружейном верстаке. Правда, в инвентаре её искать бесполезно — рядом с водоёмами просто появится команда «Рыбачить». И имейте в виду, что во рыбалки придётся учитывать погоду и возиться с разными видами наживок.

Кстати, всю пойманную рыбу можно не только самому съесть, но и скормить тому самому крабу Линде-Ли. И крабик будет выдавать взамен случайные легендарные предметы.