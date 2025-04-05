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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.8 1 550 оценок

В постапокалиптической пустоши Fallout 76 появится рыбалка, странный капитан и его ещё более странный питомец-краб

Lunersun Lunersun

Bethesda выкатила на тестовый сервер Fallout 76 новый патч, который научит выживших в постапокалипсисе древнейшему из умений — рыбалке. В игре появится новая локация с названием Fisherman's Rest, где игроков встретит парочка странных персонажей. Во-первых, капитан Рэймонд Кларк, он же просто Рыбак. А во-вторых, что уже интереснее, его питомец Линда-Ли — гигантский краб-отшельник, который облюбовал старую лодку.

Чтобы начать возиться с удочками, придётся пройти квестовую линейку с незамысловатым названием Casting Off. Найти её можно либо у Убежища 76, либо по какому-то сигналу в Топи. После прохождения первых заданий игрокам выдадут базовую удочку, которую потом можно будет улучшать на оружейном верстаке. Правда, в инвентаре её искать бесполезно — рядом с водоёмами просто появится команда «Рыбачить». И имейте в виду, что во рыбалки придётся учитывать погоду и возиться с разными видами наживок.

Кстати, всю пойманную рыбу можно не только самому съесть, но и скормить тому самому крабу Линде-Ли. И крабик будет выдавать взамен случайные легендарные предметы.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Xbox Forever

Игру я прошёл и слава богу так как там бездонные ящики стояли денег+слишком долго получать верстак для силовой брони и да меня очень напрягало что нельзя сохранится по нормальному

0
Destroited

Пока там не появятся фальшивые сумки и халтурные бутылки игра не канон.

-2
Саня Цукино Усаги

2019-й был 6 лет назад

3
вупсич пупсич

Пока игру не перенесут на другой движок, меня там не будет

-3
Nodas

И хорошо без тебя лучше

0
UnhappyYegor Nodas

Дело в том что там останется один сброд, любители протухших игр

0