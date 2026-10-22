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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.9 1 764 оценки

В пустоши Fallout 76 добавят питомцев-компаньонов 1 декабря

GameTrailers GameTrailers

Исследовать постапокалиптические пустоши в одиночку скоро станет необязательно. Bethesda представила новый трейлер Fallout 76, посвящённый обновлению World Pets, которое позволит игрокам брать с собой четвероногих компаньонов.

Главной особенностью обновления станет возможность путешествовать по миру вместе с собакой. Питомец будет сопровождать хозяина во время приключений, а игроки смогут отдавать ему команды и использовать новые возможности, связанные с системой компаньонов.

Кроме того, для владельцев питомцев предусмотрены уникальные перки, которые помогут во время исследования пустошей. Таким образом, собака станет не просто декоративным спутником, а полноценной частью приключений в постапокалиптическом мире.

Обновление World Pets выйдет 1 декабря 2026 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Трейлеры 52 Обновления 121
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