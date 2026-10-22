В пустоши Fallout 76 добавят питомцев-компаньонов 1 декабря

Исследовать постапокалиптические пустоши в одиночку скоро станет необязательно. Bethesda представила новый трейлер Fallout 76, посвящённый обновлению World Pets, которое позволит игрокам брать с собой четвероногих компаньонов.

Главной особенностью обновления станет возможность путешествовать по миру вместе с собакой. Питомец будет сопровождать хозяина во время приключений, а игроки смогут отдавать ему команды и использовать новые возможности, связанные с системой компаньонов.

Кроме того, для владельцев питомцев предусмотрены уникальные перки, которые помогут во время исследования пустошей. Таким образом, собака станет не просто декоративным спутником, а полноценной частью приключений в постапокалиптическом мире.

Обновление World Pets выйдет 1 декабря 2026 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.