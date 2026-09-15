Вышло обновление The Slasher для Fallout 76: нативные версии для PS5 и Xbox Series уже доступны

15 сентября состоялся выход бесплатного обновления The Slasher для Fallout 76. Оно запускает многонедельное детективное расследование в Аппалачии, а также добавляет нативные версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, новые возможности создания оружия и стартует 26-й сезон.

В официальном анонсе Bethesda описывает The Slasher как уникальное для Fallout 76 обновление, события которого будут развиваться на протяжении всей осени. Игрокам предстоит искать улики, связанные с преступлениями, напоминающими деяния довоенного маньяка по прозвищу «Пинт-Сайзд Слэшер» (Pint-Sized Slasher), вскрывать безымянные могилы и сражаться с фанатиками Слэшера в зонах заражения, разбросанных по всей карте.

Расследование будет проходить поэтапно, по мере открытия новых подробностей. Финалом станет противостояние с самозванцем, выдающим себя за Пинт-Сайзд Слэшера, и возможность получить уникальный комплект силовой брони, а также новое оружие — «Супер-Слэшер» (Super Slasher).

Обновление меняет структуру файлов Fallout 76 на всех платформах, чтобы уменьшить занимаемый игрой объем памяти. Это означает, что первоначальная загрузка будет больше обычного, но после установки игра будет занимать меньше места на диске.

Bethesda рекомендовала владельцам консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5 удалить уже установленную копию игры и загрузить новую версию из магазина платформы, чтобы воспользоваться преимуществами, доступными на этих системах.

По заявлению компании, масштабное обновление для консолей повышает производительность, стабильность и качество графики, в том числе на консолях предыдущего поколения. Переход на нативные версии для актуального поколения консолей также позволит студии оптимизировать игру для каждой платформы отдельно в будущих обновлениях.

Обновление The Slasher добавляет возможность создания уникального оружия на верстаках. Игроки могут менять легендарные модификации на более чем 80 именных видах оружия, найденных в Пустоши, что открывает возможности для создания более индивидуальных сборок.

С обновлением также дебютируют «Наследие сезонов». Начиная с 26-го сезона: «Остерегайтесь Кровавой Луны», игроки могут участвовать в текущем сезоне, а также вернуться к одному из старых сезонов, которые они могли пропустить.

В сезоне «Остерегайтесь Кровавой Луны» используется обычная система прогресса S.C.O.R.E. и билетов. В качестве награды предлагаются: юбка «Бэтти», раскраска силовой брони «Кровавая Луна», колодец «Жуткий культист» и станция управления погодой «Кровавая Луна».