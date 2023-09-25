Xbox в рассматривала возможность закрытия Fallout 76 в 2021 году

За прошедшие годы мы видели множество историй возвращения в игровую индустрию, когда игры, которые по тем или иным причинам запускались в ужасном состоянии и подвергались широкой критике после выпуска, значительно улучшались и в последующие годы пользовались немалым успехом. Fallout 76 — определенно игра, которая присоединилась к этому списку через пару лет после ее провального запуска в 2018 году, хотя для нее все могло сложиться по-другому.
Недавняя утечка неотредактированных судебных документов по делу Microsoft против Федеральной торговой комиссии пролила свет на множество ранее неизвестных деталей. Стала известна такая информация, что еще в 2021 году босс Xbox Фил Спенсер рассматривал возможность закрытия Fallout 76.
В просочившемся внутреннем электронном письме от 2021 года Спенсер обсуждает возможное разрешение Fallout 76 для PlayStation Now, предполагая, что он открыт для этого, несмотря на конкуренцию со стороны сервиса Game Pass, потому что Fallout 76 находится в стадии, когда необходимо привлечь больше игроков. Спенсер также написал, что если Fallout 76 не сможет набрать 10 миллионов активных пользователей в месяц на всех платформах, вероятно, было бы лучше закрыть игру.
«На мой взгляд, F76 находится в интересном месте», — написал Спенсер. «Очевидно, старт было сложным. Команда по-прежнему сосредоточена на улучшении и поиске большей аудитории. Похоже, нам нужно либо увидеть, как она достигнет 10 миллионов MAU на всех платформах, либо решить отказаться от нее, и если вы верите, что PSNow поможет её набрать актуальность, то я поддерживаю».
Fallout 76, очевидно, продолжает получать постоянный поток нового контента с момента её запуска, и хотя неизвестно, привлекает ли она такое количество активных пользователей в месяц, на которое Спенсер надеялся пару лет назад, у неё определенно есть здоровая база игроков.
Ранее в этом году Bethesda сообщила, что с момента выпуска игра привлекла более 15 миллионов игроков.
Загнул он конечно 10 миллионов актива в месяц,столько единицы проектов удержать могут.
Лучше бы закрыли этот позор
На самом деле, не так уж плохо стало. По крайней мере, по сравнению с Ф4 она получше, особенно локации
Не согласен. Игра дрочильня. Причем бессмысленная. Игроки с низким уровнем по силе равны тебе. Это просто обламывает играть в игру.
Если бы она никому не нравилась, ее бы давно закрыли. Подумай об этом, не все разделяют твои вкусы в видеоиграх
Давай реальную картинку посмотрим. Фоллаут 76 - это не позор, а полноценное искусство в жанре постапокалиптического экшена! А и то, что они там слегка на старте накосячили - так это бывает, главное они не свалили, а заделали дыры. А теперь игра - полнейший шедевр! Глянь, насколько им аудитория выросла, 15 миллионов юзеров уже! А сколько там локаций потрясающих накатали, сколько квестов интересных напихали - просто слюнки текут. Так что закрывать такое добро - преступление против гейминг-человечества. Лучше уж накатывай и наслаждайся, чем тут всякую ересь несешь =)
Неужели?! А я все думал что Fallout 76 станет величайшей игрой всех времён и народов! А тут такой поворот. Ну естесна, с таким жалким количеством активных юзеров в 10 миллионов им совсем закрывать игру. Вот только я ничего не понимаю, зачем закрывать такую шедевральную игру?! Она же такая потрясная, всех затягивает в свои замысловатые квесты и незабываемые стрелялки с мутантами. Геймплей на сто баллов из ста. Вобщем если бы закрыли, это был бы конец киберпространства как такового! Спасибо что этого не произошло, а то как бы мы без Fallout 76 жили-то? =)
Убейте бедолагу без нормального контента