Xbox в рассматривала возможность закрытия Fallout 76 в 2021 году ©

За прошедшие годы мы видели множество историй возвращения в игровую индустрию, когда игры, которые по тем или иным причинам запускались в ужасном состоянии и подвергались широкой критике после выпуска, значительно улучшались и в последующие годы пользовались немалым успехом. Fallout 76 — определенно игра, которая присоединилась к этому списку через пару лет после ее провального запуска в 2018 году, хотя для нее все могло сложиться по-другому.

Недавняя утечка неотредактированных судебных документов по делу Microsoft против Федеральной торговой комиссии пролила свет на множество ранее неизвестных деталей. Стала известна такая информация, что еще в 2021 году босс Xbox Фил Спенсер рассматривал возможность закрытия Fallout 76.

В просочившемся внутреннем электронном письме от 2021 года Спенсер обсуждает возможное разрешение Fallout 76 для PlayStation Now, предполагая, что он открыт для этого, несмотря на конкуренцию со стороны сервиса Game Pass, потому что Fallout 76 находится в стадии, когда необходимо привлечь больше игроков. Спенсер также написал, что если Fallout 76 не сможет набрать 10 миллионов активных пользователей в месяц на всех платформах, вероятно, было бы лучше закрыть игру.

«На мой взгляд, F76 находится в интересном месте», — написал Спенсер. «Очевидно, старт было сложным. Команда по-прежнему сосредоточена на улучшении и поиске большей аудитории. Похоже, нам нужно либо увидеть, как она достигнет 10 миллионов MAU на всех платформах, либо решить отказаться от нее, и если вы верите, что PSNow поможет её набрать актуальность, то я поддерживаю».

Fallout 76, очевидно, продолжает получать постоянный поток нового контента с момента её запуска, и хотя неизвестно, привлекает ли она такое количество активных пользователей в месяц, на которое Спенсер надеялся пару лет назад, у неё определенно есть здоровая база игроков.

Ранее в этом году Bethesda сообщила, что с момента выпуска игра привлекла более 15 миллионов игроков.