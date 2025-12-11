Автор Fallout: New Vegas признался, что странно видеть своих персонажей в сериале без упоминания его имени

С приближением премьеры второго сезона сериала Fallout от Prime Video, действие которого переносится в культовый регион Нью Вегас, главный сценарист оригинальной игры Джон Гонсалес рассказал о смешанных чувствах от происходящего.

В беседе с PC Gamer Гонсалес отметил, что ему нравится сериал и то, как создатели обыграли вселенную — особенно линия Братства Стали через персонажа Максимуса. Однако появление в экранизации героев и элементов мира, которые он лично придумал, вызывает у него двоякие эмоции.

По словам сценариста, он не получает ни упоминания в титрах, ни каких-либо роялти за использование созданных им персонажей. Гонсалес понимает, что такие условия были изначально частью его работы, но всё равно признаёт — наблюдать это со стороны «очень странно».

Он сравнил положение сценаристов игр с авторами комиксов середины XX века: они создавали символов мирового масштаба, но не владели ими. И всё же Гонсалес считает, что это лишь подтверждает гениальность основателей серии — Леонарда Боярского и Тима Кейна.

Премьера второго сезона Fallout состоится 17 декабря на Prime Video, новые серии будут выходить каждую среду до 4 февраля.