Автор Fallout: New Vegas рассказал, почему дневник Выжившего так важен для него

Ведущий сценарист Fallout: New Vegas Джон Гонсалес спустя годы после релиза игры по-прежнему считает дневник Выжившего из дополнения Honest Hearts одним из своих самых дорогих творений. В интервью PC Gamer он признался, что эта линия стала редким шансом для RPG — рассказать цельную, линейную историю, на которую игрок не может повлиять решениями или репликами.

Дневник Рэндалла Кларка раскрывает судьбу бывшего военного, пережившего ядерную катастрофу, потерю семьи и одиночество в разрушенном мире. Через разбросанные записи игрок постепенно узнаёт о его вине, попытках начать новую жизнь и невольном участии в формировании племени Скорбь. По словам Гонсалеса, именно сочетание приключенческого духа и глубоко личной трагедии делает эту историю такой сильной.

Сценарист отметил, что неоднократно перечитывал текст и каждый раз убеждался, что ему удалось передать нечто по-настоящему искреннее. Особенно тяжёлым для него стал эпизод, где Кларк убивает ослепшую пожилую пару, избавляя их от страданий — сцена, перекликающаяся с личным опытом утраты самого автора.

За годы дневник Выжившего превратился в культовый элемент вселенной Fallout. Персонаж, которого игрок никогда не встречает живым, стал одним из самых запоминающихся образов серии, доказав, что иногда самая сильная история в игре — та, где у тебя нет выбора, кроме как читать и чувствовать.