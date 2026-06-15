Авторов Fallout: New Vegas могут уволить, а студию закрыть: Крис Авеллон предрекает тяжелые времена для команд Xbox

Известный геймдизайнер и соавтор Fallout: New Vegas Крис Авеллон опубликовал на своей странице в X (ранее Twitter) тревожный инсайд. По его словам, волна массовых увольнений и оптимизаций внутри экосистемы Xbox может докатиться даже до тех студий, которые раньше считались неприкосновенными.

В сообщении Авеллон отметил: «Судя по всему, те студии Microsoft, которым в прошлом обещали, что увольнения их не коснутся, после недавних заявлений получают совсем другие сообщания. Раньше «безопасные» студии теперь открыто говорят своим сотрудникам, что не уверены, как управленческие изменения отразятся на них. Существует огромная неопределенность даже вокруг тех команд, которые регулярно и стабильно выпускали игры под крылом MS».

Хотя Авеллон прямо не назвал конкретных разработчиков, игровое комьюнити сразу же уловило очевидный намек. Большинство геймеров уверено, что сокращения могут коснутся авторов культовой New Vegas и недавно вышедшей The Outer Worlds 2. У Авеллона, долгое время работавшего там и по-прежнему поддерживающего тесные связи с бывшими коллегами. Примечательно, что Крис отметил стабильность их работы — именно Obsidian за последние годы весьма успешно и регулярно снабжала сервис Xbox Game Pass своим контентом.

В переписке с фанатами в комментариях Авеллон поделился еще одной удручающей деталью. Рассуждая об откровенно спорном старте The Outer Worlds 2, он заявил, что студия стала своеобразной жертвой политики издателя:

В случае с OW2 именно Microsoft установила цену, что определенно ударило по продажам. Было бы справедливо, если бы MS взяли на себя финансовую ответственность за то, что использовали студию в качестве подопытного кролика для своих экспериментов с ценообразованием.

Поднялась тема и возвращения студии к своей самой известной постапокалиптической франшизе. Поклонники задали вопрос, может ли руководство спасти себя, напросившись на разработку нового Fallout для Microsoft. Авеллон настроен скептично: по его мнению, для конкуренции с Bethesda в рамках огромной открытой Пустоши разработчикам остро не хватает продвинутого современного собственного движка, который они не смогли вытянуть по бюджету на старте и сейчас сильно отстают по уровню масштабного технического открытого мира.

Геймдизайнер призвал бывших коллег крепиться, предложив им любую свою медийную помощь и площадку для размещения резюме в случае неминуемых закрытий или расформирования команд.