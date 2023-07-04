Авторы Fallout 4: New Vegas продемонстрировали плазменное оружие в деле ©

Разработчики глобального проекта по переносу Fallout: New Vegas на движок Fallout 4 представили новое видео, в котором продемонстрировали в действии плазменное оружие, плазменную винтовку, плазменный пистолет и микроядерный гипераппарат «Альфа».

Плазменная винтовка: в то время как Плазменная винтовка является самым слабым и самым тяжелым из плазменных оружий,она выигрывает от своего размера, поскольку ее можно модифицировать с помощью новых стволов и модификаций прицела.

Плазменный пистолет: более продвинутый преемник плазменной винтовки, пистолет обладает большей мощностью, держит в два раза больше заряда, а весит намного меньше. В связи с повышенной сложностью штатной фурнитуры оружия, пистолет не может быть существенно модифицирован.

Микроядерный гипераппарат «Альфа»: абсолютная вершина технологии плазменных устройств и дальнейшее усовершенствование технологии. Микроядерный гипераппарат «Альфа» стреляет молниеносно и перезаряжается почти так же быстро.