Авторы Fallout 4: New Vegas продемонстрировали плазменное оружие в деле

Разработчики глобального проекта по переносу Fallout: New Vegas на движок Fallout 4 представили новое видео, в котором продемонстрировали в действии плазменное оружие, плазменную винтовку, плазменный пистолет и микроядерный гипераппарат «Альфа».
Плазменная винтовка: в то время как Плазменная винтовка является самым слабым и самым тяжелым из плазменных оружий,она выигрывает от своего размера, поскольку ее можно модифицировать с помощью новых стволов и модификаций прицела.
Плазменный пистолет: более продвинутый преемник плазменной винтовки, пистолет обладает большей мощностью, держит в два раза больше заряда, а весит намного меньше. В связи с повышенной сложностью штатной фурнитуры оружия, пистолет не может быть существенно модифицирован.
Микроядерный гипераппарат «Альфа»: абсолютная вершина технологии плазменных устройств и дальнейшее усовершенствование технологии. Микроядерный гипераппарат «Альфа» стреляет молниеносно и перезаряжается почти так же быстро.
Свечение вырвиглазное и мультяшное. Интересно было бы винтовку гаусса посмотреть. В NW определенно лучшая гауссовка из всех фаллоутов.
M72 тоже неплохая :) Идея-то та же, только конструкции разные
Эпилептик пати в начале)
Физически невозможно.
Теперь по представленному видео:
В самом начале показывают ЛАЗЕРНОЕ оружие. Которое стреляет, как положено ЛАЗЕРНОМУ оружию, ЛУЧОМ.
Модифицируют на 00.22 - 00.28 ЛАЗЕРНУЮ винтовку.
ПЛАЗМЕННОЕ впервые появляется в ролике с 00.18 по 00.21, на "выставке". Легко опознаётся по традиционному зелёному свечению. Затем на 00.37, на 00.39, на 00.48 - 00.50 (сначала пистолет, потом винтовка).
Непонятная хрень на 00.43 - 00.45 и 00.54 - возможно, тот самый
который якобы
Н-да...
Автор, Вы бы почитали учебник физики...
Ну ты и душнила, пойду окно открою...
Выглядит плохо и цвета еще какие-то совсем кислотные, не в стиле фоллыча имхо, сильно на любителя. Вообще не люблю я всякие моды.
Всё выглядит таким вылизанным и чётким, что совсем потерялась атмосфера пост апока. Как впрочем и в самой Ф4
Какию-то фигню ребята делают. Утешает одно - дальше болтовни и нелепых тизеров дело не пойдет, как и в большинстве случаев подобных "мегамодов".
ИМХО все эти проекты созданы для высоса донатиков с хомячков.