Fallout: New Vegas 18.10.2010
9.2 7 853 оценки

Авторы Fallout 4: New Vegas продемонстрировали плазменное оружие в деле

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monk70
Новости

Разработчики глобального проекта по переносу Fallout: New Vegas на движок Fallout 4 представили новое видео, в котором продемонстрировали в действии плазменное оружие, плазменную винтовку, плазменный пистолет и микроядерный гипераппарат «Альфа».

Плазменная винтовка: в то время как Плазменная винтовка является самым слабым и самым тяжелым из плазменных оружий,она выигрывает от своего размера, поскольку ее можно модифицировать с помощью новых стволов и модификаций прицела.

Плазменный пистолет: более продвинутый преемник плазменной винтовки, пистолет обладает большей мощностью, держит в два раза больше заряда, а весит намного меньше. В связи с повышенной сложностью штатной фурнитуры оружия, пистолет не может быть существенно модифицирован.

Микроядерный гипераппарат «Альфа»: абсолютная вершина технологии плазменных устройств и дальнейшее усовершенствование технологии. Микроядерный гипераппарат «Альфа» стреляет молниеносно и перезаряжается почти так же быстро.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
AIELILIE

Свечение вырвиглазное и мультяшное. Интересно было бы винтовку гаусса посмотреть. В NW определенно лучшая гауссовка из всех фаллоутов.

3
Виталий Лобастов

M72 тоже неплохая :) Идея-то та же, только конструкции разные

0
SubaruBrzDream

Эпилептик пати в начале)

3
sergey_aka_uksus
Плазменная винтовка является самым слабым и самым тяжелым из плазменных оружий,
Плазменный пистолет: более продвинутый преемник плазменной винтовки, пистолет обладает большей мощностью, держит в два раза больше заряда, а весит намного меньше.

Физически невозможно.

Теперь по представленному видео:

В самом начале показывают ЛАЗЕРНОЕ оружие. Которое стреляет, как положено ЛАЗЕРНОМУ оружию, ЛУЧОМ.

Модифицируют на 00.22 - 00.28 ЛАЗЕРНУЮ винтовку.

ПЛАЗМЕННОЕ впервые появляется в ролике с 00.18 по 00.21, на "выставке". Легко опознаётся по традиционному зелёному свечению. Затем на 00.37, на 00.39, на 00.48 - 00.50 (сначала пистолет, потом винтовка).

Непонятная хрень на 00.43 - 00.45 и 00.54 - возможно, тот самый

Микроядерный гипераппарат «Альфа»

который якобы

абсолютная вершина технологии плазменных устройств

Н-да...

Автор, Вы бы почитали учебник физики...

2
N7_Solo

Ну ты и душнила, пойду окно открою...

1
Вкусный Антифриз

Выглядит плохо и цвета еще какие-то совсем кислотные, не в стиле фоллыча имхо, сильно на любителя. Вообще не люблю я всякие моды.

1
Kot9ipa12392

Всё выглядит таким вылизанным и чётким, что совсем потерялась атмосфера пост апока. Как впрочем и в самой Ф4

3
pashalet

Какию-то фигню ребята делают. Утешает одно - дальше болтовни и нелепых тизеров дело не пойдет, как и в большинстве случаев подобных "мегамодов".

0
Master Ken

ИМХО все эти проекты созданы для высоса донатиков с хомячков.

0