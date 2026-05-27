Авторы Fallout: New Vegas отказались от множества идей из-за жёстких сроков разработки

Директор Fallout: New Vegas Джош Сойер рассказал, что разработчикам пришлось отказаться от многих амбициозных идей из-за крайне ограниченного времени на создание игры. По его словам, студия изначально понимала, что за 18 месяцев невозможно реализовать всё задуманное.

Разработкой игры занималась студия Obsidian Entertainment, получившая от Bethesda Softworks всего полтора года на выпуск проекта. Из-за этого команда была вынуждена сосредоточиться на сюжете, диалогах и вариативности заданий, отказавшись от более масштабных изменений.

Сойер объяснил, что разработчики сознательно использовали многие наработки и ассеты из Fallout 3 не только ради сохранения общего стиля серии, но и потому, что это было самым быстрым способом создать игру в столь короткие сроки.

По словам Сойера, команда понимала свои ограничения и не пыталась делать «что-то безумно масштабное». Вместо этого разработчики решили сосредоточиться на сильных сторонах студии — квестах, персонажах и последствиях решений игрока.

Он также отметил, что в процессе производства пришлось отказаться от множества дополнительных механик и идей, поскольку времени на их реализацию просто не было. Тем не менее Сойер считает, что команда отлично справилась с задачей.