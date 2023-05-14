Fallout: New Vegas 18.10.2010
9.2 7 390 оценок

Авторы грядущей модификации Fallout: The Odyssey выпустили крутую короткометражку на Unreal Engine 5

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R_Mor
Новости

Webb Productions Entertainment поделилась классной стилизованной короткометражкой Fallout: The Odyssey на Unreal Engine 5. Это видео посвящено находящемуся в разработке моду Fallout: The Odyssey для Fallout New Vegas.

Это классное видео, так что обязательно посмотрите его. Только... ну... не ждите от него многого. Это просто синематик и не более того. О, и Fallout The Odyssey не будет переносить игру Fallout: New Vegas на движок Unreal Engine 5. Вместо этого это будет полностью конвертированный мод для нее. То есть, это очевидно, но поскольку это видео было сделано на Unreal Engine 5, некоторые могли подумать, что Fallout: The Odyssey - это проект на UE5. Это не так.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
AlotOfGaji

Чет борщ с решейдом вышел. Засветов много.

3
V13R

Крутая короткометражка вот.

2
Bamburrr

Идея хорошая, но трейлер на другом движке получается как обман.

1
Выxyxoль

Хм, а ты слышал когда-нибудь про CGI?

1
Саня Цукино Усаги

А о чём вообще модификация?

0
dwemer101
0