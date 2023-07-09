Авторы "мексиканских" Fallout: Nuevo M xico и Fallout: Sonora знают друг о друге ©

Арт Dmitry12G

Моддерское сообщество Fallout представляет из себя крайне талантливых людей, разрабатывающих различные интересные модификации. Некоторые глобальные моды могут достигать размеров сравнимых с полноценными играми серии.

Примерами таких амбициозных разработок являются Fallout: Nuevo México для Fallout: New Vegas и Fallout: Sonora для Fallout 2 - несмотря на разное исполнение эти модификации объединяет схожий мексиканский колорит, время действия (2166 в Nuevo México и 2167 в Sonora) и относительно близкое географическое положение (в Nuevo México действие происходит в американском штате Нью-Мексико, а в Sonora для исследования доступна территория запада США и фрагмент Мексики). Как оказалось, схожесть в концепции заставила участников обратить внимание друг на друга.

В комментариях под видеороликом "Fallout: Nuevo México - Funny How Time Slips in 'Black & White'" на вопрос о том, знают ли авторы Fallout: Nuevo México о Fallout: Sonora владелец ютуб-канала проекта ответил утвердительно, назвав российский проект шедевром. Неизвестно, будут ли в иностранном проекте какие-либо отсылки на Fallout: Sonora, но уже из демоверсии мы можем заметить, что герой может вести разговоры на испанском, как это было Fallout: Sonora.

- Nuevo Mexico Team! Вы когда-нибудь слышали о Fallout: Sonora (мод для Fallout 2 про Мексику) - Конечно, поскольку это [прим. штат "Сонора"] мой родной штат в Мексике, так что когда я о нём услышал, незамедлительно решил заценить его. Это Шедевр!

Сценаристу Fallout: Sonora Александру Пошелюжину в свою очередь известно о работе над Fallout: Nuevo México. С его слов проект выглядит "знатно" и он желает команде удачи в столь нелёгком деле.

Модификация Fallout: Sonora для Fallout 2 вышла в 2020 году и уже доступна для скачивания на официальном сайте команды. Fallout: Nuevo México в данный момент находится в разработке, но команда продолжает делиться материалами.