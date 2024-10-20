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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 10 073 оценки

Bethesda и Obsidian Entertainment поздравили игроков с 14-й годовщиной Fallout: New Vegas

AceTheKing
Новости

В этом году, 18 октября, культовая RPG Fallout: New Vegas отметила свою 14-ю годовщину с момента релиза. В честь этого события, компания Bethesda и студия Obsidian Entertainment поздравили игроков с этой знаменательной датой:

В поисках ответов после того, как его бросил умирать хорошо одетый мошенник, Курьер оказался втянут в борьбу за власть в пустоши Мохаве, которая определила судьбу региона на долгие годы вперед. Поздравляем с 14-летием Fallout: New Vegas вместе с Obsidian Entertainment!

Так же компании представили новый коллаж посвященный игре:

Fallout: New Vegas вышла 18 октября 2010 года на PC, PS3 и Xbox 360. Игра получила высокие оценки: средняя оценка игры на Metacritic составляет 84 балла от критиков и 8.6 балла от игроков.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Выпустили ремастер? нет? А ну спасибо

0
Fenharell

И никаких ремастеров не дали утырки

0
Хидео Козлина

Единственное что они уже могут похоже, ни ремастера облы, ни фолыча...кароче Тодд уже всё...не тот

0
Пользователь ВКонтакте

Ну это все лицемерие. А вот честно они "поздравили фанатов", стерев нкр с лица земли в roвнoсериале // Александр Ковалёв

-1
Rаyden

Пиарятся перед выходом 2 сезона сериала, который как раз около Нью-Вегаса и будет крутиться. Не удивлюсь, если они вдруг внезапно представят ремастер/ремейк игры.

-2
антон фекалис

обсидиану спасибо тоже, они делают качественные игры, а беседка что забыла? они не делали игру да и вообще пошли вон как говорится

-4
Ely Maze

Они издатель и владелец прав на серию

8
Fenharell

Без беседки не было бы фоллаута в принципе. Уровень обсидианов это дриsня outer worlds

0