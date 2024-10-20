Bethesda и Obsidian Entertainment поздравили игроков с 14-й годовщиной Fallout: New Vegas

В этом году, 18 октября, культовая RPG Fallout: New Vegas отметила свою 14-ю годовщину с момента релиза. В честь этого события, компания Bethesda и студия Obsidian Entertainment поздравили игроков с этой знаменательной датой:
В поисках ответов после того, как его бросил умирать хорошо одетый мошенник, Курьер оказался втянут в борьбу за власть в пустоши Мохаве, которая определила судьбу региона на долгие годы вперед. Поздравляем с 14-летием Fallout: New Vegas вместе с Obsidian Entertainment!
Так же компании представили новый коллаж посвященный игре:
Fallout: New Vegas вышла 18 октября 2010 года на PC, PS3 и Xbox 360. Игра получила высокие оценки: средняя оценка игры на Metacritic составляет 84 балла от критиков и 8.6 балла от игроков.
Выпустили ремастер? нет? А ну спасибо
И никаких ремастеров не дали утырки
Единственное что они уже могут похоже, ни ремастера облы, ни фолыча...кароче Тодд уже всё...не тот
Ну это все лицемерие. А вот честно они "поздравили фанатов", стерев нкр с лица земли в roвнoсериале // Александр Ковалёв
Пиарятся перед выходом 2 сезона сериала, который как раз около Нью-Вегаса и будет крутиться. Не удивлюсь, если они вдруг внезапно представят ремастер/ремейк игры.
обсидиану спасибо тоже, они делают качественные игры, а беседка что забыла? они не делали игру да и вообще пошли вон как говорится
Они издатель и владелец прав на серию
Без беседки не было бы фоллаута в принципе. Уровень обсидианов это дриsня outer worlds