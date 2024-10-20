Bethesda и Obsidian Entertainment поздравили игроков с 14-й годовщиной Fallout: New Vegas

В этом году, 18 октября, культовая RPG Fallout: New Vegas отметила свою 14-ю годовщину с момента релиза. В честь этого события, компания Bethesda и студия Obsidian Entertainment поздравили игроков с этой знаменательной датой:

В поисках ответов после того, как его бросил умирать хорошо одетый мошенник, Курьер оказался втянут в борьбу за власть в пустоши Мохаве, которая определила судьбу региона на долгие годы вперед. Поздравляем с 14-летием Fallout: New Vegas вместе с Obsidian Entertainment!

Так же компании представили новый коллаж посвященный игре:

Fallout: New Vegas вышла 18 октября 2010 года на PC, PS3 и Xbox 360. Игра получила высокие оценки: средняя оценка игры на Metacritic составляет 84 балла от критиков и 8.6 балла от игроков.