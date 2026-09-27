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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 875 оценок

Bethesda не хотела повторять историю New Vegas - бывший разработчик объяснил отказ от спин-оффа TES от сторонней студии

IKarasik IKarasik

Бывший дизайнер Bethesda Курт Кулманн рассказал, почему компания могла не захотеть передавать The Elder Scrolls сторонней студии для создания отдельной игры по примеру Fallout: New Vegas. По его словам, успех New Vegas создал среди части фанатов мнение, что Obsidian лучше справляется с Fallout, чем сама Bethesda, и это могло привести к нежелательной ситуации вокруг The Elder Scrolls.

«Вся история с New Vegas создала как минимум такое восприятие: кто делает Fallout лучше? Может, им просто стоит отдать Fallout Obsidian», — отметил Кулманн в подкасте FRVR. По его словам, существуют поклонники Obsidian и New Vegas, которые считают, что студии следует полностью передать серию Fallout.

Кулманн считает, что глава Bethesda Тодд Говард очень бережно относится к The Elder Scrolls и вряд ли хотел создавать вокруг серии аналогичную ситуацию. При этом он отмечает, что The Elder Scrolls Online помогла компании избежать проблемы с длительным отсутствием новых игр основной серии.

По словам бывшего дизайнера, ESO стала для многих игроков полноценным способом взаимодействия с The Elder Scrolls. Игра регулярно получает новый контент, поэтому у поклонников серии оставался новый продукт, даже когда Bethesda продолжала работать над следующей однопользовательской частью.

При этом сам Кулманн признаётся, что относится к тем игрокам, которые предпочитают одиночные игры серии. Он также подчёркивает, что для другой части аудитории именно The Elder Scrolls Online стала главным опытом знакомства с франшизой.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Aellierenn

Испугались, что те лучше сделают, хотя у самих уже творческая импотенция. По аддонам к Старфилду это очень хорошо просматривается.

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Diverse Nygra

графика fallout 3/nv на момент выхода была как картон... даже на пс2 некоторые игры лучше, геймплей был ещё ужаснее графики: бла бла бла иди убей дутня, убил