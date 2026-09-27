Bethesda не хотела повторять историю New Vegas - бывший разработчик объяснил отказ от спин-оффа TES от сторонней студии

Бывший дизайнер Bethesda Курт Кулманн рассказал, почему компания могла не захотеть передавать The Elder Scrolls сторонней студии для создания отдельной игры по примеру Fallout: New Vegas. По его словам, успех New Vegas создал среди части фанатов мнение, что Obsidian лучше справляется с Fallout, чем сама Bethesda, и это могло привести к нежелательной ситуации вокруг The Elder Scrolls.

«Вся история с New Vegas создала как минимум такое восприятие: кто делает Fallout лучше? Может, им просто стоит отдать Fallout Obsidian», — отметил Кулманн в подкасте FRVR. По его словам, существуют поклонники Obsidian и New Vegas, которые считают, что студии следует полностью передать серию Fallout.

Кулманн считает, что глава Bethesda Тодд Говард очень бережно относится к The Elder Scrolls и вряд ли хотел создавать вокруг серии аналогичную ситуацию. При этом он отмечает, что The Elder Scrolls Online помогла компании избежать проблемы с длительным отсутствием новых игр основной серии.

По словам бывшего дизайнера, ESO стала для многих игроков полноценным способом взаимодействия с The Elder Scrolls. Игра регулярно получает новый контент, поэтому у поклонников серии оставался новый продукт, даже когда Bethesda продолжала работать над следующей однопользовательской частью.

При этом сам Кулманн признаётся, что относится к тем игрокам, которые предпочитают одиночные игры серии. Он также подчёркивает, что для другой части аудитории именно The Elder Scrolls Online стала главным опытом знакомства с франшизой.