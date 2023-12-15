Bethesda отказывалась от предложений Obsidian по разработке спин-оффа The Elder Scrolls

Если вы являетесь преданным поклонником франшизы Fallout, то, скорее всего, вы уже знаете кое-что о хаосе и беспорядке, которыми были отмечены разработка и выход Fallout: New Vegas от Obsidian.

Споры вокруг смехотворно коротких сроков разработки игры и вся эта неприятная история с оценкой 84 балла на Metacritic известны сообществу уже много лет, что привело к презрению многих поклонников Fallout к Bethesda и заставило тысячи людей строить догадки о том, какая игровая жемчужина могла бы появиться, если бы Obsidian получила необходимое время и ресурсы.

Однако, как мы все знаем, несмотря на неудачи, команде все же удалось создать игру, которая, как утверждают некоторые, по качеству соответствует оригинальным играм Fallout, если не превосходит их, а преобладает мнение, что New Vegas превосходит все игры Bethesda. Некоторые и по сей день считают, что отсутствие Fallout: New Vegas 2 - следствие мелочности Bethesda и ее нежелания признать, что 3D-версия Fallout от Obsidian была на порядок выше тогда еще новой Fallout 3.

Как оказалось, в этой теории действительно есть доля правды, если учесть, что почти два года назад о ней рассказал Крис Авеллон, известный гейм-дизайнер и одна из ключевых фигур в истории Fallout.

В одной из старых записей в Twitter, которую недавно обнаружил пользователь nuke_lea, Авеллон заявил, что команда представила Bethesda множество идей для новой игры Fallout, но, к сожалению, все они были отклонены. Более того, Авеллон утверждает, что Obsidian даже обращалась к Bethesda с предложением разработать спин-офф, подобный FNV, для франшизы The Elder Scrolls, но и эти предложения были отвергнуты.

К сожалению, с тех пор прошло уже более десяти лет, так что вряд ли мы когда-нибудь узнаем причину, по которой Bethesda отклонила неоднократные предложения Obisian о создании спин-оффов для своих франшиз. Была ли это нерешительность Bethesda, которая не хотела выделять ресурсы на новый проект, особенно учитывая, что в то время Skyrim находился в активной разработке? Или это было связано с не самыми высокими показателями продаж New Vegas? А может, вышеупомянутые теоретики правы, и Bethesda просто не понравилось, что Obsidian превзошла их с FNV? Полагаю, ответа мы никогда не узнаем.