Bethesda открыла предзаказы на полностью функциональную копию Pip-Boy за 300 долларов

Ретро-шик Fallout действительно притягателен, и Bethesda потратила годы, пытаясь предложить коллекционерам волшебство полностью функционального Pip-Boy. Похоже, то, что вам действительно нужно, наконец-то появилось, пусть и по весьма высокой цене.

«Первая в истории полностью функциональная, невероятно точная, носимая копия Pip-Boy 3000, который использовался в Fallout 3 и Fallout New Vegas, в масштабе 1:1» уже доступна для предзаказа в магазине Bethesda Gear по цене в 299,99 долларов.

Bethesda годами пыталась сдержать это обещание, выпустив в 2008 году разочаровывающее коллекционное издание своей первой игры по франшизе. В Fallout 3 Survival Edition был включён Pip-Boy, который функционировал скорее как цифровые настольные часы, чем как реквизит для ношения, и, хотя выглядел он прилично, батарейки, похоже, жрал как сумасшедший.