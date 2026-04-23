Бывший разработчик Fallout: New Vegas рассказал о неиспользованных локациях и возможном месте действия 5 части

Крис Авеллон, бывший креативный директор студии Obsidian и сценарист Fallout: New Vegas, дал большое интервью контентмейкеру TKs-Mantis. В ходе разговора разработчик поделился интересными деталями о создании культовой ролевой игры и высказал предположения о будущем франшизы. 1 из самых неожиданных заявлений стало то, что компания Bethesda, по словам Авеллона, не имеет исходного кода New Vegas.

Обсуждая ранние этапы производства Fallout: New Vegas, ведущий упомянул потенциал таких мест, как Новый Орлеан. Авеллон подтвердил, что 1 из дизайнеров действительно предлагал эту локацию, и сам сценарист был от нее в полном восторге. Его вдохновила серия комиксов Grendel за авторством Мэтта Вагнера, сюжеты которых часто имеют постапокалиптический характер. В частности, речь идет об истории Четыре дьявола, один Ад, действие которой разворачивается именно в Новом Орлеане. Авеллон отметил, что атмосфера комикса показалась ему невероятно крутой, и он очень захотел перенести этот колорит в игру. По его мнению, проект сохранил бы дух франшизы, но подарил бы игрокам совершенно новые ощущения.

В интервью также обсуждалась другая локация, которая может сыграть важную роль в будущем серии. Авеллон поделился мыслями о недавнем сериале по вселенной и отметил, что телевизионное шоу закладывает основу для Fallout 5. Ранее студия Bethesda запретила Obsidian использовать Сан-Франциско во время подготовки питча, а позже попросила удалить из New Vegas 1 строчку диалога, в которой говорилось об уничтожении этого города ядерным взрывом. На вопрос о том, означает ли это, что действие 5 части развернется в Сан-Франциско, разработчик ответил, что это вполне возможно.

Крис Авеллон покинул студию Obsidian в 2015 году из-за творческих и деловых разногласий с руководством. После этого он работал над сценариями для таких известных ролевых проектов, как Divinity: Original Sin 2 и Pathfinder: Kingmaker. В данный момент он сотрудничает со студией Red Info, основанной ведущим сценаристом Disco Elysium Робертом Курвицем.