Дизайнер Fallout: New Vegas рассказал о конфликте с Bethesda из-за частоты кадров в игре

Один из ведущих разработчиков Fallout: New Vegas Крис Авеллон поделился историей о том, как в период разработки у него возник спор с представителями Bethesda. Причиной стала тема производительности игры и её частоты кадров.

По словам Авеллона, во время одного из интервью его спросили, сможет ли RPG стабильно работать при 30 кадрах в секунду. Разработчик ответил утвердительно, считая, что для современной на тот момент игры такой показатель должен быть минимальным стандартом.

Однако позже на встрече с сотрудниками Bethesda его, как он утверждает, раскритиковали за это заявление. Технический директор компании объяснил, что подобные обещания давать не стоило. Сам Авеллон признался, что подобная реакция его удивила.

Разработчик отметил, что основной проблемой был движок Gamebryo, на котором создавалась игра. По его словам, технология имела множество ограничений и уже тогда считалась устаревшей. Из-за этого добиться стабильной производительности было сложно.

Позже Bethesda отказалась от Gamebryo и перешла на собственный Creation Engine, который дебютировал в The Elder Scrolls V: Skyrim. Авеллон считает, что это решение помогло компании избежать ещё больших технических проблем в будущих проектах.

Несмотря на трудности с производительностью на релизе, Fallout: New Vegas со временем стала одной из самых любимых RPG среди игроков, а многие технические проблемы на ПК сегодня решаются с помощью модификаций.