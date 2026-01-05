Для Fallout: New Vegas делают мод с коммунистическим Убежищем 24 из сериала от Amazon

Ютубер Chad Nobark, известный в определённых кругах автор модов для Fallout: New Vegas выпустил трейлер мода Vault 24 для Fallout: New Vegas, который оказался вдохновлён Убежищем 24 из 1 эпизода 2 сезона телесериала Fallout от Amazon.

По сюжету сериала Люси и Гуль посещают Убежище 24 на территории Мохаве чтобы выследить Хэнка Маклина (отца Люси и фактического антагониста второго сезона), и в итоге обнаруживают что все обитатели Убежища были превращены в коммунистов в рамках эксперимента Волт-Тек по промывке мозгов c помощи применения специальных чипов, разработанных мистером Хаусом.

В модификации будет показано как Курьер (протагонист игры) по просьбе НКР отправится на поиски пропавших бойцов в Убежище, но в итоге столкнется с людьми, которым промыли мозги и заставили верить их в то, что они коммунисты. Из видео заметно что мод будет использовать ИИ-озвучку. Как заявляет Chad Nobark, Vault 24 будет достаточно вольным пересказом увиденного в сериале:

Это квестовый мод, над которым я работал со второго эпизода второго сезона телесериала «Fallout»... и да, я не учитываю лор сериала, а просто заимствую концепцию, чтобы показать, как бы я это сделал.

Что интересно, Убежище 24 должно было каким-то образом фигурировать в Fallout: New Vegas, но оказалось вырезано во время работы над игрой. В файлах игры сохранился комбинезон с номером 24-го Убежища.

Ранее Chad Nobark выпустил мод, который добавляет в Fallout: New Vegas торговку блошиным супом из того же эпизода сериала Fallout.