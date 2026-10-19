Для Fallout: New Vegas вышел масштабный графический мод с поддержкой RTX Remix, DLSS и FSR

Моддер Kim2091 выпустила для Fallout: New Vegas графическую модификацию на базе NVIDIA RTX Remix, которая внедряет в культовую RPG полноценную трассировку путей (path tracing). Технология полностью преобразила глобальное освещение, отражения, физику воды, а также свет от костров и фонарика Pip-Boy.

Помимо визуального плагина, мод получил нативную поддержку современных алгоритмов апскейлинга и улучшения производительности: DLSS, FSR, XeSS, технологию снижения задержки NVIDIA Reflex, а также продвинутую реконструкцию лучей DLSS Ray Reconstruction. Разработчица также оптимизировала рендерер под оборудование конкурентов, благодаря чему оценить графику нового поколения могут владельцы ПК с видеокартами AMD RX 6000 (и новее) или графическими чипами Intel Arc.

В данный момент Kim2091 использует эту графическую базу для еще более масштабной цели — интеграции RTX Remix в проект «Tale of Two Wastelands». Это позволит игрокам пройти Fallout 3 и New Vegas как единую игру с бесшовным переносом персонажа и ультимативным качеством картинки.

Сборка находится на этапе активной разработки, поэтому пользователям могут встречаться графические артефакты и баги, которые автор устраняет в регулярных патчах.