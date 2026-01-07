Для Fallout: New Vegas вышел масштабный набор качественных текстур - для всей игры и DLC

Моддер Montisz выпустил масштабный набор высококачественных текстур для Fallout New Vegas - он полностью переработал текстуры не только основной игры, но и всех дополнений.

В отличие от предыдущих подобных модификаций, в этом проекте использовалась нейросетевая модель seedvr2_ema_7b_fp16. Она позволила добавить реалистичные детали, которые ранее были незаметны - например, фактуру дерева, следы ржавчины и структуру тканей. Также улучшена читаемость текста на некоторых вывесках в игре.

Мод выпущен в двух вариантах. Первый увеличивает разрешение оригинальных текстур в четыре раза, его размер как раз составляет 40 ГБ. Вторая версия предлагает двукратный апскейл и занимает 20 гигабайт. Это один из тех редких случаев, когда текстуры, улучшенные искусственным интеллектом, выглядят заметно лучше оригинала.