Для Fallout: New Vegas вышел масштабный набор качественных текстур - для всей игры и DLC

Моддер Montisz выпустил масштабный набор высококачественных текстур для Fallout New Vegas - он полностью переработал текстуры не только основной игры, но и всех дополнений.
В отличие от предыдущих подобных модификаций, в этом проекте использовалась нейросетевая модель seedvr2_ema_7b_fp16. Она позволила добавить реалистичные детали, которые ранее были незаметны - например, фактуру дерева, следы ржавчины и структуру тканей. Также улучшена читаемость текста на некоторых вывесках в игре.
Мод выпущен в двух вариантах. Первый увеличивает разрешение оригинальных текстур в четыре раза, его размер как раз составляет 40 ГБ. Вторая версия предлагает двукратный апскейл и занимает 20 гигабайт. Это один из тех редких случаев, когда текстуры, улучшенные искусственным интеллектом, выглядят заметно лучше оригинала.
Ок. Ну теперь хоть видно разницу... а то обычно "найди 10 отличий" ))
при таком объеме сколько же альфа каналов у текстур сломано. это нужно тестировать, кидать рапорты автору и надеется что он будет выпускать обновы. Даже у знаменитого пакета NMC такое есть, я хотел в прошлом году попросить разрешение на редактирование, но желание как то сразу отпало когда осознал что каждую текстуру нужно сравнивать с оригиналом. К тому же не все любят когда им указывают на ошибки, как автор Luxor со своим Fallout 3 HD Overhaul, когда я кинул ему несколько репортов, он тупа скрыл раздел BUGS и закрыл комментарии, лол
Ну да. Сразу в глаза бросается четкость текстур