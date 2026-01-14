Для Fallout: New Vegas вышел мод, который добавляет в игру систему дружбы и романтических отношений

Для Fallout: New Vegas вышел мод Talk of the Town, который добавляет в игру систему дружбы и романтических отношений практически для каждого неигрового персонажа.

Мод вводит подробную систему репутации, позволяющую игроку выстраивать уникальные отношения с людьми в мире игры. Для этого в меню Pip-Boy появился специальный раздел Talker The Town, через который можно начать диалог с любым встреченным NPC, даже с теми, кто изначально не имел реплик.



Система дружбы имеет три уровня: отсутствие дружбы, друзья и лучшие друзья. Каждый уровень открывает новые варианты диалогов и действий. Когда персонаж становится другом, его можно взять в спутники - давать команды, обмениваться предметами. Некоторые NPC, обладающие высокими навыками, могут предоставлять особые услуги, например, доступ к верстаку или лечение.



Романтическая ветвь также разделена на три этапа: отсутствие интереса, романтический интерес и влюбленные. По мере развития отношений открываются новые диалоги. Игроки могут признаваться в любви, проводить время вместе и даже заводить детей с персонажами противоположного пола при достижении максимального уровня отношений. Ребенок со временем взрослеет прямо в инвентаре героя.



Мод не изменяет базовую механику игры, а добавляет новые системы поверх существующих, что обеспечивает хорошую совместимость с другими модификациями. По задумке авторов, это должно сделать мир Fallout: New Vegas более живым и персонализированным.