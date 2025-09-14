Для Fallout: New Vegas вышел мод объёмом 18 ГБ, улучшающий все текстуры

Моддер WestAard выпустил новый пакет HD-текстур для Fallout: New Vegas. Этот новый мод весит около 18 ГБ и улучшит качество всех текстур игры.

Для улучшения качества оригинальных текстур моддер использовал программу для апскейлинга на основе узлов chaiNNer. WestAard увеличил качество оригинальных текстур в четыре раза. Это означает, что новые текстуры выглядят чётче и сохраняют художественный стиль оригинала.

В настоящее время FNV Texture Upscale Project увеличивает качество только текстур базовой игры. В будущих версиях моддер планирует добавить поддержку DLC.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Для установки просто перетащите папку «Textures» в папку Data вашей игры Fallout: New Vegas.

Ниже вы найдёте несколько сравнительных скриншотов. Они дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать. Как видите, новые текстуры выглядят потрясающе. Однако проблема Fallout: New Vegas заключается в устаревшей системе освещения. Для неё разрабатывается мод RTX Remix. К сожалению, он всё ещё находится на очень ранней стадии разработки.