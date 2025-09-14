Для Fallout: New Vegas вышел мод объёмом 18 ГБ, улучшающий все текстуры

Моддер WestAard выпустил новый пакет HD-текстур для Fallout: New Vegas. Этот новый мод весит около 18 ГБ и улучшит качество всех текстур игры.
Для улучшения качества оригинальных текстур моддер использовал программу для апскейлинга на основе узлов chaiNNer. WestAard увеличил качество оригинальных текстур в четыре раза. Это означает, что новые текстуры выглядят чётче и сохраняют художественный стиль оригинала.
В настоящее время FNV Texture Upscale Project увеличивает качество только текстур базовой игры. В будущих версиях моддер планирует добавить поддержку DLC.
Вы можете скачать мод по этой ссылке. Для установки просто перетащите папку «Textures» в папку Data вашей игры Fallout: New Vegas.
Ниже вы найдёте несколько сравнительных скриншотов. Они дадут вам довольно хорошее представление о том, чего можно ожидать. Как видите, новые текстуры выглядят потрясающе. Однако проблема Fallout: New Vegas заключается в устаревшей системе освещения. Для неё разрабатывается мод RTX Remix. К сожалению, он всё ещё находится на очень ранней стадии разработки.
ЭХ, лучше бы Беседка вместо кастрированного огрызка под названием Старфилд сделала бы ремейки Вегаса и Fallout 3 вот это я бы с руками оторвал.
Да будет вам переиздание на UE от авторов ремастера Обливиона (2025). Ждите в следующем или 27 году.
Переделку 1 в 1 третий части? Не, спасибо, я месяц назад задушнился от однотипной метрохи с гулями
Как ремастер Обливион сделан просто отлично, вот только проблема что все механики и элементы так и остались кастрированными и деревнями, и сильно не дотягивают даже до Скарима, так что для F3 и FNV нужен именно ремейк на движке Fallout 4 иначе шутерная механика да и другие элементы так и останутся максимально деревянными и топорными.
На нексусе есть целая пачка таких модов
реймек видать фанаты сами сделают
Еще не понабежали те кто ненавидит не только играть с модами, но и тех людей которые с модами играют?
Им в школу завтра, не до этого сейчас.