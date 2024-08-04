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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 9 834 оценки

Для Fallout: New Vegas вышел мод полной переделки анимации передвижения от первого лица

monk70
Новости

Моддер Wombat выпустил новый мод для Fallout: New Vegas, который полностью обновляет анимацию движения от первого лица. Этот мод делает движения главного героя намного лучше.

Enhanced Locomotion обновляет все анимации, такие как бег, ходьба, прыжки, приземление и другие для всех типов оружия. Он также исправляет старые проблемы, такие как боковые прыжки с оружием ближнего боя, останавливающие весь импульс. Это порадует некоторых поклонников FNV, поскольку эти проблемы были довольно раздражающими.

Как отметил моддер, мод имеет как раз необходимое количество движений камеры и тела для передачи движения. Мало того, что скорость движения ванильной версии сохраняется во всех анимациях. Игроки также могут ожидать анимаций движения, характерных для прицела, для минимального покачивания при ходьбе и прицеливании одновременно. Скачать этот мод можно бесплатно с нашего сайта.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
MORDORR

Отлично смотрится. Я было испугался что передвижение теперь будет на карачках.

1
hpi

В 3 фолыче добивала стрельба и то как она реализована. Но и тут я вижу проблемы.

-3
AndralStormborn

Потому что хвосты проблем тянутся еще из первых двух пошаговых, из-за попытки делать эрпогэ, мы и в 3-4 частях имеем корявую боевку

0
warp 37

Там дело в движке от The Elder Scrolls. Нормальная шутерная механика появилась только в Fallout 4/76/Starfield.

0
0ncnjqybr

В Вегасе стрельба еще корявее. У меня дико бомбануло, когда я впервые пальнул из автомата. 10 метров - и уже точность никакая. У водяного пистолета точность и то выше.

0
0ncnjqybr AndralStormborn

В 4 норм боевка. Для фаллаута по крайней мере.

1
saa0891 AndralStormborn
Потому что хвосты проблем тянутся еще из первых двух пошаговых, из-за попытки делать эрпогэ, мы и в 3-4 частях имеем корявую боевку

Топорная и кривая шутерная механика исключительно из-за старого, кривого движка,в F4 с этим уже куда лучше, а так Беседка неплохо перенесла фолыч из измоетрии в 3D с сохранением системы special и сделала интересную альтернативу пошаговым боям в виде VATS.

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