Для Fallout: New Vegas вышел мод полной переделки анимации передвижения от первого лица

Моддер Wombat выпустил новый мод для Fallout: New Vegas, который полностью обновляет анимацию движения от первого лица. Этот мод делает движения главного героя намного лучше.
Enhanced Locomotion обновляет все анимации, такие как бег, ходьба, прыжки, приземление и другие для всех типов оружия. Он также исправляет старые проблемы, такие как боковые прыжки с оружием ближнего боя, останавливающие весь импульс. Это порадует некоторых поклонников FNV, поскольку эти проблемы были довольно раздражающими.
Как отметил моддер, мод имеет как раз необходимое количество движений камеры и тела для передачи движения. Мало того, что скорость движения ванильной версии сохраняется во всех анимациях. Игроки также могут ожидать анимаций движения, характерных для прицела, для минимального покачивания при ходьбе и прицеливании одновременно. Скачать этот мод можно бесплатно с нашего сайта.
Отлично смотрится. Я было испугался что передвижение теперь будет на карачках.
В 3 фолыче добивала стрельба и то как она реализована. Но и тут я вижу проблемы.
Потому что хвосты проблем тянутся еще из первых двух пошаговых, из-за попытки делать эрпогэ, мы и в 3-4 частях имеем корявую боевку
Там дело в движке от The Elder Scrolls. Нормальная шутерная механика появилась только в Fallout 4/76/Starfield.
В Вегасе стрельба еще корявее. У меня дико бомбануло, когда я впервые пальнул из автомата. 10 метров - и уже точность никакая. У водяного пистолета точность и то выше.
В 4 норм боевка. Для фаллаута по крайней мере.
Топорная и кривая шутерная механика исключительно из-за старого, кривого движка,в F4 с этим уже куда лучше, а так Беседка неплохо перенесла фолыч из измоетрии в 3D с сохранением системы special и сделала интересную альтернативу пошаговым боям в виде VATS.