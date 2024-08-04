Для Fallout: New Vegas вышел мод полной переделки анимации передвижения от первого лица

Моддер Wombat выпустил новый мод для Fallout: New Vegas, который полностью обновляет анимацию движения от первого лица. Этот мод делает движения главного героя намного лучше.

Enhanced Locomotion обновляет все анимации, такие как бег, ходьба, прыжки, приземление и другие для всех типов оружия. Он также исправляет старые проблемы, такие как боковые прыжки с оружием ближнего боя, останавливающие весь импульс. Это порадует некоторых поклонников FNV, поскольку эти проблемы были довольно раздражающими.

Как отметил моддер, мод имеет как раз необходимое количество движений камеры и тела для передачи движения. Мало того, что скорость движения ванильной версии сохраняется во всех анимациях. Игроки также могут ожидать анимаций движения, характерных для прицела, для минимального покачивания при ходьбе и прицеливании одновременно. Скачать этот мод можно бесплатно с нашего сайта.