Для Fallout New Vegas вышел мод размером с DLC, включающий 6 новых квестов, 17 видов оружия и более 800 строк диалогов ©

Моддер NKFC выпустил новый мод размером с DLC для Fallout New Vegas под названием Out of Bounds. Этот мод основан на Backrooms и содержит новый контент, квесты и диалоговые линии.

В этом моде у вас забирают все ваши вещи, заставляя вас собирать ресурсы, чтобы делать оружие для борьбы со многими существами в Backrooms.

По словам моддера, в Fallout New Vegas: Out of Bounds есть 6 новых квестов, 17 новых видов оружия и 4 новых поселения для исследования. Игроки также могут ожидать более 40 новых озвученных персонажей и более 800 строк диалогов.

Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта PlayGround.ru.