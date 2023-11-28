Для Fallout: New Vegas вышел мод, улучшающий коллизии и исправляющий/оптимизирующий меши

Моддер Inthegrave поделился новым интересным модом для Fallout: New Vegas. По его словам, это мод исправляет общие ошибки для десятков моделей из базовой игры и DLC.



Если говорить более подробно, то Meshes and Collision - Totally Enhanced Nifs (MAC-TEN) фиксит видимые дыры в мешах, а также некорректные свойства, влияющие на внешний вид сетки. Кроме того, он оптимизирует сетки для повышения производительности.



Самое большое улучшение, которое дает этот мод, касается точности коллизий в игре. С этим модом ваши выстрелы станут более точными. Кроме того, вы и другие персонажи перестанут застревать в окружении. Это большое улучшение для лучшего игрового опыта.



Посмотрите на этот сравнительный скриншот. Слева - ванильная версия, справа - с модом. Видите разницу? И да, теперь вы можете стрелять во врагов через окна автомобиля.