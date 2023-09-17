Дорога ярости: Для Fallout: New Vegas мод с полноценными управляемыми машинами ©

Игра станет похожей на Mad Max

Несмотря на то, что вселенная Fallout была сильно вдохновлена культовой серией фильмов «Безумный Макс», из которой переняла образы для пустошей, бандитов и костюмов героя, элемент, за который Безумный Макс известен больше всего в Fallout отсутствует - крутые боевые автомобили, на которых можно покорять пустоши.

После Fallout 2 с единственным автомобилем, ускоряющем путешествие по карте мира, и Fallout Tactics с самым большим автопарком в серии, игры Fallout более не получали управляемых машин. Это недоразумение решили исправить авторы Fallout: The Frontier (а точнее украинский кодер Xilandro), добавив в игру несколько полноценных управляемых машин, на которых можно ездить, и которые, казалось, невозможно было реализовать на игровом движке Gamebryo. Проблема в том, что сам по себе мод Fallout: The Frontier весил очень много и имел спорный недружелюбный к лору сюжет, а без него отдельно установить на базовую игру управляемые машины не представлялось возможным.

Автомобиль в районе Фрисайд

Теперь же сторонний модер Lord zomX смогл создать отдельную модификацию, посвящённую управляемым машинам, для которого не нужно скачивать Fallout: The Frontier. Мод получил название Frontier Standalone Cars, перенеся в оригинальный New Vegas [почти] весь автопарк, позволяя Курьеру прокатиться с ветерком по дорогам Мохаве, сбивая на своём пути рейдеров. Главное, не забывайте заправлять вашу машину из канистры с органическим топливом.

Автор утверждает, что машины будут рандомно появляться в случайных местах Мохаве, но на всякий случай можно использовать консольные команды по призыву автомобилей, которые можно найти в архиве с модом, например player.placeatme TFDCBuggy. После добавьте себе канистры с помощью консольной команды Player.additem TFWeapJerrycan X где X - число канистр.

Невероятно, что подобный мод удалось реализовать на движке от Bethesda. Учитывая, что в недавно вышедшем Starfield компания представила нам полноценный управляемый корабль, и то, что авторы модификаций смогли реализовать как полноценные машины, так и полноценный поезда (см. Fallout: London), не значит ли это, что в Fallout 5 мы будем рассекать по пустошам подобно Максу Рокатански из Mad Max?

Файл был удалён с Nexus Mod, а Xilandro обиделся на Lord zomX, но мод успели залить на сторонние сайты. Скачать модификацию можно с нашего сайта. Имейте в виду, что мод использует обилие костылей для игрового движка от Bethesda, так что могут быть вылеты. Также не забывайте о том, что гейм-дизайн New Vegas не рассчитан на перемещение на машине, так что у вас могут возникнуть трудности, особенно при езде на разбитой дороге (а внутрь Нью-Вегаса без консольных команд въехать вообще не выйдет). Можно также совместить этот мод с другими модами, связанную с транспортной системой, взятой из The Frontier, например с модом на Хайвеймен из Fallout 2. Необходимо лишь переименовать esp файл в Frontier.esm (сам файл является esm, но почему-то назван esp).

Стоит отметить, что для модификации требуются следующие файлы: