Дорога ярости: Для Fallout: New Vegas мод с полноценными управляемыми машинами

Несмотря на то, что вселенная Fallout была сильно вдохновлена культовой серией фильмов «Безумный Макс», из которой переняла образы для пустошей, бандитов и костюмов героя, элемент, за который Безумный Макс известен больше всего в Fallout отсутствует - крутые боевые автомобили, на которых можно покорять пустоши.
После Fallout 2 с единственным автомобилем, ускоряющем путешествие по карте мира, и Fallout Tactics с самым большим автопарком в серии, игры Fallout более не получали управляемых машин. Это недоразумение решили исправить авторы Fallout: The Frontier (а точнее украинский кодер Xilandro), добавив в игру несколько полноценных управляемых машин, на которых можно ездить, и которые, казалось, невозможно было реализовать на игровом движке Gamebryo. Проблема в том, что сам по себе мод Fallout: The Frontier весил очень много и имел спорный недружелюбный к лору сюжет, а без него отдельно установить на базовую игру управляемые машины не представлялось возможным.
Теперь же сторонний модер Lord zomX смогл создать отдельную модификацию, посвящённую управляемым машинам, для которого не нужно скачивать Fallout: The Frontier. Мод получил название Frontier Standalone Cars, перенеся в оригинальный New Vegas [почти] весь автопарк, позволяя Курьеру прокатиться с ветерком по дорогам Мохаве, сбивая на своём пути рейдеров. Главное, не забывайте заправлять вашу машину из канистры с органическим топливом.
Автор утверждает, что машины будут рандомно появляться в случайных местах Мохаве, но на всякий случай можно использовать консольные команды по призыву автомобилей, которые можно найти в архиве с модом, например player.placeatme TFDCBuggy. После добавьте себе канистры с помощью консольной команды Player.additem TFWeapJerrycan X где X - число канистр.
Невероятно, что подобный мод удалось реализовать на движке от Bethesda. Учитывая, что в недавно вышедшем Starfield компания представила нам полноценный управляемый корабль, и то, что авторы модификаций смогли реализовать как полноценные машины, так и полноценный поезда (см. Fallout: London), не значит ли это, что в Fallout 5 мы будем рассекать по пустошам подобно Максу Рокатански из Mad Max?
Файл был удалён с Nexus Mod, а Xilandro обиделся на Lord zomX, но мод успели залить на сторонние сайты. Скачать модификацию можно с нашего сайта. Имейте в виду, что мод использует обилие костылей для игрового движка от Bethesda, так что могут быть вылеты. Также не забывайте о том, что гейм-дизайн New Vegas не рассчитан на перемещение на машине, так что у вас могут возникнуть трудности, особенно при езде на разбитой дороге (а внутрь Нью-Вегаса без консольных команд въехать вообще не выйдет). Можно также совместить этот мод с другими модами, связанную с транспортной системой, взятой из The Frontier, например с модом на Хайвеймен из Fallout 2. Необходимо лишь переименовать esp файл в Frontier.esm (сам файл является esm, но почему-то назван esp).
Стоит отметить, что для модификации требуются следующие файлы:
- Официальное дополнение Old World Blues
- NVSE
- FNV 4GB Patcher
- JIP LN NVSE Plugin Version 57.10 (для починки камеры в автомобилях. Я, как автор статьи, отмечу, что на более поздних версиях вроде 57.21 фикс не сработает)
- JohnnyGuitar NVSE
- NVAC - New Vegas Anti Crash
- UIO - User Interface Organizer
А толку? Проедешь минуту-две, и сразу увидишь, что карта в игре ужасающе мала. Все погружение полетит к чертям. Под эти тачки нужна другая карта, побольше и не такая захламленная.
и
Вот так правильно будет
"Учитывая, что в недавно вышедшем Starfield компания представила нам полноценный управляемый корабль" (с) - что за бред, в каком месте в Starfield корабль полноценно управляемый? Таковой имеется в No Man's Sky, но никак не Starfield. Или кто то в космосе между планетами летает, а не использует быстрое перемещение? Корабль в Starfield - это убогая ширма экранов между локациями.
Бои в Starfield есть? Есть. Можно перемещаться на корабле в бою? Можно.
Ну хз может просто этот мод потом портируют на старфилд заменив текстуры
А что там с машинами в сатрфилде?
скорее всего тОд выпустит дополнение с автомобилями за деньги
Луноход?
луна25 v2
Интересно, кто из бо тов минусит)