Джейсон Шрайер опроверг слухи о разработке новой Fallout от Obsidian

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опроверг появившиеся в сети слухи о том, что Obsidian Entertainment якобы начала работу над новой игрой во вселенной Fallout.

Поводом для обсуждений стали сообщения о том, что студия, известная по Fallout: New Vegas, приступила к предварительной разработке нового проекта серии. Однако Шрайер заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По словам журналиста, Obsidian действительно переживет текущую реструктуризацию игрового подразделения Xbox, однако на данный момент команда не занимается разработкой ни одной игры франшизы Fallout. Этот вывод, как отметил Шрайер, основан на информации, полученной от его собственных источников.

При этом он не исключил, что ситуация может измениться в ближайшем будущем. Комментируя слухи, Шрайер написал: «Насколько мне известно, это неправда, хотя вполне возможно, что скоро все изменится с учетом нового курса, о котором сообщалось ранее».

Позже журналист еще раз подтвердил свою позицию, подчеркнув: «Я точно знаю, что Obsidian не работала над игрой Fallout».