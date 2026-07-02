Джош Сойер назвал руководство разработкой Fallout: New Vegas чистой случайностью и везением

Директор по дизайну студии Obsidian Entertainment Джош Сойер поделился неожиданными подробностями производства культовой ролевой игры Fallout: New Vegas. В своем недавнем интервью для подкаста The Examined Game разработчик признался, что изначально вообще не должен был возглавлять этот амбициозный проект. По его словам, назначение на ключевой пост произошло абсолютно спонтанно из-за внутренних перестановок в руководстве компании.

Мне просто невероятно повезло. Это буквально свалилось мне на голову. Я вообще не участвовал ни в одной из тех ранних предварительных дискуссий по поводу проекта.

Геймдизайнер уточнил, что в районе 2009 года он занимал должность ведущего дизайнера ролевого хоррора Aliens: Crucible, производство которого продвигалось крайне тяжело и в итоге было полностью отменено. Пока владельцы студии вели секретные переговоры с издательством Bethesda о создании новой части Fallout, Сойер даже не подозревал о происходящем. Ситуация изменилась, когда глава Obsidian Фергюс Уркхарт лично подошел к нему и предложил возглавить разработку будущей постапокалиптической RPG.

Несмотря на хаотичный старт и экстремально сжатые сроки, команда под руководством Сойера сумела создать признанную классику жанра, которая сохраняет культовый статус и сегодня. На данный момент знаменитый разработчик продолжает трудиться в стенах Obsidian Entertainment и не исключает возможности вернуться к работе над франшизой в будущем, если руководство предоставит ему такую творческую свободу.