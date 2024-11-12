Джош Сойер: "Obsidian создавала Fallout: New Vegas в сжатые сроки, но мы все равно пытались сделать игру особенной"

У Джоша Сойера, геймдиректора Fallout: New Vegas, состоялось интервью, в котором разработчик вспомнил о том, как студия Obsidian Entertainment создавала игру и с какими трудностями пришлось столкнуться разработчикам.
По словам Сойера, Fallout: New Vegas была разработана всего за 18 месяцев. Сойер рассматривал игру как свой последний шанс поработать над франшизой Fallout. Он знал, что необходимо уложиться в требуемые сроки разработки. Для этого разработчикам пришлось пойти на компромиссы, например на повторное использование ресурсов:
Я знал, что люди скажут: "Игра похожа на Fallout 3". И было много жалоб на баги. Это было очень неприятно, потому что мы были в курсе о них, но при разработке всегда приходится расставлять приоритеты.
Сойер говорит, что Obsidian при разработке предпочли потратить выделенное издателем время на проработку свободы выбора в игре и сконцентрироваться на вещах, которые оценят игроки при повторных прохождениях:
Вся наша работа была направлена на то, чтобы сделать квесты более проработанными и свободными, а также на создание альянсов фракций. Это те вещи, которые, если вы пройдете всего один раз, вы будете думать: "Да какая разница, какая разница?" Так что потребовалось время, чтобы люди осознали: "О, вау, вы можете отправиться прямиком в Стрип".
Для Сойера обеспечение игрокам свободы играть в неё так, как они хотят, было ключом к успеху Fallout: New Vegas. Он понимал, что это станет очевидным только в долгосрочной перспективе, когда игроки будут проходить игру несколько раз:
Вы можете убить любого в игре, и игра учитывает это. Мы действительно уделили большое внимание предоставить игроку свободу играть так, как ему хочется, и я думаю, что это именно то, что со временем оценили игроки.
Раньше за 1-3 года делали лучше чем сейчас за 5-15
Сейчас тоже за 1-3 года делают.)))
Потому что это и есть Fallout 3.
Так много новостей в последнее время по теме FNV. Прогрев/просмотр заинтересованности аудитории?
И так понятно, что это лучшая часть и люди ждут продолжение. В следующем году ей 15 лет. Может ремастернут? Хотя вряд ли, старое двигло отвратительно работает. Переносом на рельсы 4 у уже фанаты занимаются... Возможно скоро мы увидим анонс
Было бы неплохо, мне NV понравилась больше чем трешка, да и перепроходил ее недавно. Хорошая игра.
Согласен игра хорошая, хотя мне одинаково понравились НВ и Трёха. Но сам жду ремастера или ремейка Обливиона.
Скорее бабла они хотели побыстрее срубить (что косвенно подтверждает отсутствие пострелизной поддержки в виде тех же патчей, изначально что вышло на золото и в розницу как на пк так и на консолях было НЕИГРАБЕЛЬНО из за обилия багов, угадайте какая компания в поте лица правила игру), просто так совпало что на руках уже готовые дизайн документы были по невыпущенному ван борену (ака фалаут 3).
В сжатые сроки :) лол))) Там на момент начала уже почти всё было готово. Сюжет на 70% Ван Бурен, слегка допиленный. Текстурки, механики, интерфейс, движок - всё готово. Создание Нью-Вегаса - это по сути нарисовать карту, натыкать готовых объектов и чутка подпилить сюжет.