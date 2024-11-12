Джош Сойер: "Obsidian создавала Fallout: New Vegas в сжатые сроки, но мы все равно пытались сделать игру особенной"

У Джоша Сойера, геймдиректора Fallout: New Vegas, состоялось интервью, в котором разработчик вспомнил о том, как студия Obsidian Entertainment создавала игру и с какими трудностями пришлось столкнуться разработчикам.

По словам Сойера, Fallout: New Vegas была разработана всего за 18 месяцев. Сойер рассматривал игру как свой последний шанс поработать над франшизой Fallout. Он знал, что необходимо уложиться в требуемые сроки разработки. Для этого разработчикам пришлось пойти на компромиссы, например на повторное использование ресурсов:

Я знал, что люди скажут: "Игра похожа на Fallout 3". И было много жалоб на баги. Это было очень неприятно, потому что мы были в курсе о них, но при разработке всегда приходится расставлять приоритеты.

Сойер говорит, что Obsidian при разработке предпочли потратить выделенное издателем время на проработку свободы выбора в игре и сконцентрироваться на вещах, которые оценят игроки при повторных прохождениях:

Вся наша работа была направлена на то, чтобы сделать квесты более проработанными и свободными, а также на создание альянсов фракций. Это те вещи, которые, если вы пройдете всего один раз, вы будете думать: "Да какая разница, какая разница?" Так что потребовалось время, чтобы люди осознали: "О, вау, вы можете отправиться прямиком в Стрип".

Для Сойера обеспечение игрокам свободы играть в неё так, как они хотят, было ключом к успеху Fallout: New Vegas. Он понимал, что это станет очевидным только в долгосрочной перспективе, когда игроки будут проходить игру несколько раз:

Вы можете убить любого в игре, и игра учитывает это. Мы действительно уделили большое внимание предоставить игроку свободу играть так, как ему хочется, и я думаю, что это именно то, что со временем оценили игроки.