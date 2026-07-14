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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 818 оценок

Джош Сойер рассказал, какую концовку Fallout: New Vegas считает каноничной для себя

IKarasik IKarasik

Режиссёр и ведущий дизайнер Fallout: New Vegas Джош Сойер рассказал, какую из четырёх основных концовок культовой RPG считает наиболее удачной. По его мнению, лучшим вариантом для Пустоши Мохаве остается независимый Нью-Вегас.

В интервью The Examined Game разработчик признался, что ни одна из фракций не предлагает по-настоящему идеального будущего. Он отметил, что передавать власть Цезарю или Мистеру Хаусу слишком рискованно, поскольку всё зависит от одного человека. В случае с Новой Калифорнийской Республикой, по словам Сойера, ситуация также далека от идеала.

«У НКР множество проблем. Даже если среди её представителей есть достойные люди, сама республика ведёт себя империалистично, и с этим трудно смириться», — объяснил разработчик.

Поэтому Сойер отдает предпочтение независимому пути с Йес-мэном. Он признаёт, что такой вариант тоже не лишён недостатков — возможны бюрократия, коррупция и управленческие проблемы. Однако, по его словам, это единственный сценарий, который даёт жителям Мохаве шанс самостоятельно построить своё будущее.

Разработчик подчеркнул, что команда Obsidian сознательно не создавала «идеальную» концовку. Каждое решение должно было иметь свои последствия, а независимость задумывалась как наиболее перспективный, пусть и далеко не безупречный, путь.

Ранее появились сообщения, что Джош Сойер может возглавить разработку новой игры во вселенной Fallout в Obsidian Entertainment, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Destroited

Да кому вообще не насрать на мнение этого утырка ?

3
Саори

Джош Сойер уже лет за 50

2
Наркоман_Из_2018

Мой пацан, я тоже за независимость топлю.

2
QuerulousLytton
Однако, по его словам, это единственный сценарий, который даёт жителям Мохаве шанс самостоятельно построить своё будущее.

Это, конечно, самый привлекательный сценарий, но при этом самый тупой. Ожидать, что какой-то ковбой-силовик с пулей в голове, в компании мутного, неподконтрольного ему ИИ, сможет удержать власть и правильно ею распорядиться - ну как-то наивно.

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