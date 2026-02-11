Джош Сойер: "Я думал, что никогда больше не смогу работать над Fallout - до New Vegas"

Джош Сойер, режиссёр Fallout: New Vegas, поделился историей своего возвращения в любимую постапокалиптическую RPG. Ещё в конце 1990-х Сойер работал в Black Isle Studios, где создавал оригинальный Fallout 3, известный под кодовым названием Van Buren. Проект был закрыт из-за финансовых проблем компании, и Сойер думал, что никогда больше не сможет поработать над серией.
«Когда Bethesda купила права на Fallout, я понял, что моя мечта умерла», — вспоминает он. — «Я не думал, что когда-либо вернусь к этой вселенной».
Но всё изменилось с приходом New Vegas. Obsidian, основанная бывшими сотрудниками Black Isle, получила возможность создать спин-офф.
«Я был потрясён», — признаётся Сойер. — «ДНК Black Isle сильно повлияло на Obsidian, поэтому дух оригинальных Fallout остался жив».
По словам Сойера, одной из ключевых задач было вернуть игрокам свободу, характерную для первых игр серии: возможность исследовать мир, пропускать части основного сюжета или взаимодействовать с NPC на свой вкус, сохраняя баланс между серьёзной драмой и комичным абсурдом.
Несмотря на технические проблемы и баги при запуске, сегодня New Vegas считается одним из лучших Fallout благодаря сочетанию глубокой ролевой системы старых игр и более плавного геймплея Bethesda. «Иногда гений не ценится в момент запуска, — улыбается Сойер. — Но спустя годы фанаты поняли, что мы хотели донести».
Aside of 1 и 2, НВ лучший Фолыч, спасибо. Не зря даже создатели сериала в первую очередь из игр взяли Вегас, все остальное отсебятина, по сути. Еще бы напарников поглубже сделали, но, видимо, никакущие напарники это чума любой франшизы, которой касается бетесда.
Да нормальные там напарники, с биографией и квестами, тодду такие и не снились.
Культ вокруг Нью Вегаса выглядит жалко ведь этот непризнанный гений просто склеил чужие ассеты в кривом движке 3 части и даже спустя годы играть в это можно только с тонной модов а вся хваленая свобода заканчивается там где начинается рельсовый маршрут в обход касадоров из за бездарного левелдизайна.
Вчера посмотрел 2 сезон сериала и как же орал с того, что сериальщики во главе с Тоддом не соизвоили хотя бы почитать основой сюжет и в чем был замес всего вегаса как такового. При этом заявляют, что сериал теперь основа канона, в связи с чем ожидание хотя бы мало мальского интересного замеса в 5 фолыча теперь представляются только в виде скучной битвы между все теме же фракциями в виде бс, легион и анклав в придачу. Чего-то нового, своего они реально не способно придумать.
Да, они реально сделали настоящий 3D Фол, а не просто хороший экшончик, как Беседка.
