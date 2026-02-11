Джош Сойер: "Я думал, что никогда больше не смогу работать над Fallout - до New Vegas"

Джош Сойер, режиссёр Fallout: New Vegas, поделился историей своего возвращения в любимую постапокалиптическую RPG. Ещё в конце 1990-х Сойер работал в Black Isle Studios, где создавал оригинальный Fallout 3, известный под кодовым названием Van Buren. Проект был закрыт из-за финансовых проблем компании, и Сойер думал, что никогда больше не сможет поработать над серией.

«Когда Bethesda купила права на Fallout, я понял, что моя мечта умерла», — вспоминает он. — «Я не думал, что когда-либо вернусь к этой вселенной».

Но всё изменилось с приходом New Vegas. Obsidian, основанная бывшими сотрудниками Black Isle, получила возможность создать спин-офф.

«Я был потрясён», — признаётся Сойер. — «ДНК Black Isle сильно повлияло на Obsidian, поэтому дух оригинальных Fallout остался жив».

По словам Сойера, одной из ключевых задач было вернуть игрокам свободу, характерную для первых игр серии: возможность исследовать мир, пропускать части основного сюжета или взаимодействовать с NPC на свой вкус, сохраняя баланс между серьёзной драмой и комичным абсурдом.

Несмотря на технические проблемы и баги при запуске, сегодня New Vegas считается одним из лучших Fallout благодаря сочетанию глубокой ролевой системы старых игр и более плавного геймплея Bethesda. «Иногда гений не ценится в момент запуска, — улыбается Сойер. — Но спустя годы фанаты поняли, что мы хотели донести».