Энтузиаст показал первый взгляд на Fallout: New Vegas с трассировкой путей RTX Remix

YouTube-пользователь skurtyyskirts в настоящее время работает над модом RTX Remix для Fallout: New Vegas. Этот мод добавит трассировку путей в реальном времени в эту игру. И, хотя он находится на очень ранней стадии разработки, моддер опубликовал видео.
Для этого мода RTX Remix моддер работает над совершенно новыми текстурами. Эти новые текстуры идеально подойдут для эффектов трассировки путей в реальном времени. Другими словами, это будет не просто мод RTX Remix Runtime.
Кадры с RTX Remix начинаются с 2:05. Интерьер бара с RTX Remix выглядит потрясающе. Благодаря этому всё выглядит лучше, чем в оригинальной игре. Однако, в зоне открытого мира версия с RTX Remix имеет совершенно другой стиль оформления, чем оригинальная игра.
Пожалейте пещерных людей с такими-то видосами, в их хрупком мире ленивые разработчики включают лучи и они сами как-то все рисуют, причем, разумеется, неправильно. А тут какие-то текстуры, материалы, шершавости, прозрачности и кучи других параметров, и все это надо настраивать да перенастраивать - зачем это делать, волшебные лучи же сами должны все делать, облив все маслом, вылизав до блеска лично Хуангом сгенерированной копией самого себя внутри игры, одновременно все засветив и одновременно сделав все непроглядно темным
челы просто защищают свою волшебную 10 лет назад купленную легендарную по цене обоснованную GTX 1050 TI 4 GB 200 FPS CS GO MSI FAN EDITION
Давай просто процитируем новостника на этой сайтухе.
Иными словами, модер делает то, чем обычно не занимаются либо занимаются вскользь для оправдания технологии. То есть... он не занимается лучами. Он подстраивает окружение под них. Чудно.
А засвечивают и одновременно затемняют обычно решейды, они к RTX не имеют никакого отношения.
Ты понимаешь, что нельзя просто "включить" лучи? Если ты не настроишь поверхности, т.е. параметры отскока, шершавости, не добавишь пбр, то все что сделают лучи, это дадут красивые годрейсы и то не факт. В ФНВ тупо нет текстур для лучей, по этому да, чел пилит их. Собственно как и в портал и хл2, что бы добавить лучи пришлось все текстуры сделать заново
Ха-ха, ума нет сценарий написать моды делаешь которые продать нельзя, у я посчитал аудиторию милиард на пк и пися 5 75милионов, еще есть коробок 35милионов но там непонятно что любят так что идут лесом, я пишу игру сейчас на кринже по типу один из нас, сценарий моментально написал хоть я инди и это хобби буду продавать по 80-100баков через эпик там 0 до миллиона, хотел на юрити сначало но потом переделывать весь проект, и мультяшность, большой открытый мир вместо лecбиянок маленькие дети Русского посла которые остались во время ........ совсем одни, и они пытаются выжить в огромном мир и ...... ...... перемещатся они будут на автомобиле кадилак русского посольства. Учитесь вбиваете самая крутая игра меньще пиз.... и соплей, персонажей и вперед.
Может быть стоит вначале школу закончить?
это неиронично займет лет десять, или что более вероятно проект умрет через пару лет, для коридорной халфы ртх сформировали целую команду и делают тоже не первый год, и даже так результат по демке скорее спорный, а тут энтузиаст песочницу на ртх переносит, забудьте. По видео видно что это скорее баловство, даже новые ассеты не делает, а обрабатывает только текстурки.