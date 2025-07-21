Энтузиаст показал первый взгляд на Fallout: New Vegas с трассировкой путей RTX Remix

YouTube-пользователь skurtyyskirts в настоящее время работает над модом RTX Remix для Fallout: New Vegas. Этот мод добавит трассировку путей в реальном времени в эту игру. И, хотя он находится на очень ранней стадии разработки, моддер опубликовал видео.

Для этого мода RTX Remix моддер работает над совершенно новыми текстурами. Эти новые текстуры идеально подойдут для эффектов трассировки путей в реальном времени. Другими словами, это будет не просто мод RTX Remix Runtime.

Кадры с RTX Remix начинаются с 2:05. Интерьер бара с RTX Remix выглядит потрясающе. Благодаря этому всё выглядит лучше, чем в оригинальной игре. Однако, в зоне открытого мира версия с RTX Remix имеет совершенно другой стиль оформления, чем оригинальная игра.