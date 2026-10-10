Энтузиасты разрабатывают полностью новый движок для Fallout: New Vegas на Rust и Bevy

В сообществе моддеров началась активная разработка проекта nv-rs, нацеленного на полное воссоздание движка культовой ролевой игры Fallout: New Vegas с нуля на современном языке программирования Rust и графическом фреймворке Bevy. Создатель проекта под псевдонимом slaterain поставил задачу добиться точности в 100% при воспроизведении систем оригинала, избавившись от архитектурных ограничений и вылетов устаревшей платформы Gamebryo.

Архитектура нового движка построена на прямом чтении ресурсов из папки Data законно приобретенной копии игры без какой-либо предварительной конвертации. Программа на лету загружает архивы BSA, мастер-файлы ESM, трехмерные меши NIF, текстуры DDS, анимации, скомпилированные шейдеры и звуковые файлы. При этом разработчики принципиально отказались от настройки параметров на глаз - все формулы урона, логика поведения искусственного интеллекта, тайминги и константы физического движка Havok извлекаются напрямую из оригинального исполняемого файла FalloutNV.exe с помощью декомпилятора Ghidra и специальных нативных утилит сверки.

Проект представляет собой реализацию Fallout: New Vegas с нуля на Rust и Bevy. Движок запускается напрямую из каталога данных легально приобретенной копии и стремится в точности воспроизвести поведение оригинальной игры 1 к 1.

- slaterain, ведущий разработчик nv-rs

Для проверки наработок авторы выпустили дебютный тестовый билд для Windows x64 под кодовым названием experimental-2026-10-03.2. В текущем состоянии движок уже позволяет запустить сцену пробуждения в доме доктора Митчелла, пройти тест параметров SPECIAL на аппарате Вит-о-матик и выйти на просторы стартового поселения Гудспрингс. Персонажи корректно следуют суточному расписанию, поддерживают диалоги и торговлю, реагируют на действия игрока и вступают в бой.

Кроме того, на новом движке уже воспроизведены 2 полноценные сюжетные цепочки: обучающее задание Санни Смайлс "У костра" и вооруженное столкновение "Стрельба в призрачном городе". Реализованы базовые механики стрельбы с разбросом и отдачей, рукопашные спецприемы, система расчленения и рэгдолл-физика тел при гибели, взлом компьютерных терминалов, интерфейс карманного устройства Пип-бой с локальной картой и радиовещание. Участники проекта также успели добавить карточную игру Караван, азартные развлечения в казино и функционал дополнения Dead Money.

Высокий темп внедрения систем объясняется активным привлечением нейросетевых агентов на базе Claude. С их помощью ведутся масштабный перенос логики и трансляция тысяч машинных процедур оригинального файла в безопасный модульный код на Rust. В недавних обновлениях число портированных программных единиц превысило отметку в 8069 компонентов, что позволило связать воедино физические коллизии, менеджер контактов и боевые сценарии неигровых персонажей.

Несмотря на быстрый прогресс, проект пока далек от завершения и не позволяет пройти сюжетную кампанию целиком. В текущей сборке отсутствует редактор лиц при генерации персонажа, не поддерживаются модификации на базе расширителя NVSE в виде динамических библиотек DLL, а загрузка старых файлов сохранений формата FOS пока находится в экспериментальной стадии. Сами авторы подчеркивают, что преимущество нового движка по кадровой частоте по сравнению с версией Bethesda и Obsidian Entertainment на данном этапе еще не подтверждено тестами.

В дальнейшем команда планирует завершить перенос всех квестов базовой игры, реализовать стабильный стриминг бесшовного открытого мира, добавить поддержку модов и отдельный режим виртуальной реальности. Проект nv-rs развивается под свободными лицензиями MIT и Apache 2.0 на площадке GitHub и не содержит внутри себя защищенных авторским правом материалов.