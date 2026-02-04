Fallout 3 и New Vegas без ремастеров: обратный отсчёт на Amazon привёл к виртуальному туру по пентхаусу Мистера Хауса

Фанаты Fallout снова столкнулись с разочарованием: обратный отсчёт на сайте телешоу Fallout, стартовавший в январе, ожидался как анонс ремастеров Fallout 3 и New Vegas. Однако вместо долгожданных игр пользователи получили лишь виртуальный тур по роскошному пентхаусу Роберта Эдвина Хауса в казино Lucky 38 в Нью-Вегасе.

Этот тур — часть карты Fallout Explorer на официальном сайте сериала от Amazon. Пользователи могут осмотреть интерьер пентхауса и узнать подробности о реквизите и дизайне декораций. Хотя это интересная миниатюра для фанатов сериала, она далека от того, чего ожидали поклонники игр.

Любопытство к ремастерам подогревали ранее комментарии главы Bethesda Тодда Ховарда, который намекал, что студия «работает над разными проектами». Несмотря на это, ни Bethesda, ни Take-Two не принимали участия в этом онлайн-обратном отсчёте, что только усилило чувство разочарования у аудитории.

В социальных сетях реакция была предсказуемой: пользователи шутят о своей надежде на ремастеры и критикуют маркетинговые уловки. Reddit и Twitter заполонили комментарии вроде «это снова моя вина, что я ожидал что-то от Bethesda» и саркастические догадки о «тёмных релизах» Fallout 3 и New Vegas.

На данный момент фанатам остаётся лишь надеяться на официальные анонсы от Bethesda и не поддаваться новым слухам.