Fallout 3 и New Vegas без ремастеров: обратный отсчёт на Amazon привёл к виртуальному туру по пентхаусу Мистера Хауса

Фанаты Fallout снова столкнулись с разочарованием: обратный отсчёт на сайте телешоу Fallout, стартовавший в январе, ожидался как анонс ремастеров Fallout 3 и New Vegas. Однако вместо долгожданных игр пользователи получили лишь виртуальный тур по роскошному пентхаусу Роберта Эдвина Хауса в казино Lucky 38 в Нью-Вегасе.
Этот тур — часть карты Fallout Explorer на официальном сайте сериала от Amazon. Пользователи могут осмотреть интерьер пентхауса и узнать подробности о реквизите и дизайне декораций. Хотя это интересная миниатюра для фанатов сериала, она далека от того, чего ожидали поклонники игр.
Любопытство к ремастерам подогревали ранее комментарии главы Bethesda Тодда Ховарда, который намекал, что студия «работает над разными проектами». Несмотря на это, ни Bethesda, ни Take-Two не принимали участия в этом онлайн-обратном отсчёте, что только усилило чувство разочарования у аудитории.
В социальных сетях реакция была предсказуемой: пользователи шутят о своей надежде на ремастеры и критикуют маркетинговые уловки. Reddit и Twitter заполонили комментарии вроде «это снова моя вина, что я ожидал что-то от Bethesda» и саркастические догадки о «тёмных релизах» Fallout 3 и New Vegas.
На данный момент фанатам остаётся лишь надеяться на официальные анонсы от Bethesda и не поддаваться новым слухам.
Ну и ладно, все равно лучшей частью является четверка тройка и Нью Вегас это какой-то рпг слоп, коим серия никогда не была а вот фаллаут 4 крутая экшен-рпг
Боже,чел,тебя ж щас камнями закидают за такие высказывания... // Анатолий Егерь
Перепутал лучшая это Fallout 3,а 4 продолжение
🤦
Какой-то идиот наверное реально думал что отсчет на сайте сериала как то связан с играми Беседки...
Судя по всему вот этот
А причет тут Тодд и Беседка? Напридумывают сами себе фигни и потом в ней же разочаровываются :)
Обидно..
Весь второй сезон сериала (да и первый почти тоже) это какой-то виртуальный тур в парке развлечений с косплеерами. От сюжета одно название.
сами надумали что-то, сами обиделись.
Я хочу эти ремастеры. Я разочарован
А, я хочу 3-й фолл со стрельбой, как в нью-вегасе.
а разве она там не одна и та же?
Где ремастеры, я перегорю к беседке скоро… одно ковно! Когда выйдут будущие игры они уже заранее устареют из-за движка
А я говорил, я говорил под каждым постом про это.