Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 625 оценок

Fallout 3 и New Vegas без ремастеров: обратный отсчёт на Amazon привёл к виртуальному туру по пентхаусу Мистера Хауса

IKarasik IKarasik

Фанаты Fallout снова столкнулись с разочарованием: обратный отсчёт на сайте телешоу Fallout, стартовавший в январе, ожидался как анонс ремастеров Fallout 3 и New Vegas. Однако вместо долгожданных игр пользователи получили лишь виртуальный тур по роскошному пентхаусу Роберта Эдвина Хауса в казино Lucky 38 в Нью-Вегасе.

Этот тур — часть карты Fallout Explorer на официальном сайте сериала от Amazon. Пользователи могут осмотреть интерьер пентхауса и узнать подробности о реквизите и дизайне декораций. Хотя это интересная миниатюра для фанатов сериала, она далека от того, чего ожидали поклонники игр.

Любопытство к ремастерам подогревали ранее комментарии главы Bethesda Тодда Ховарда, который намекал, что студия «работает над разными проектами». Несмотря на это, ни Bethesda, ни Take-Two не принимали участия в этом онлайн-обратном отсчёте, что только усилило чувство разочарования у аудитории.

В социальных сетях реакция была предсказуемой: пользователи шутят о своей надежде на ремастеры и критикуют маркетинговые уловки. Reddit и Twitter заполонили комментарии вроде «это снова моя вина, что я ожидал что-то от Bethesda» и саркастические догадки о «тёмных релизах» Fallout 3 и New Vegas.

На данный момент фанатам остаётся лишь надеяться на официальные анонсы от Bethesda и не поддаваться новым слухам.

80
27
Комментарии:  27
agula98

Ну и ладно, все равно лучшей частью является четверка тройка и Нью Вегас это какой-то рпг слоп, коим серия никогда не была а вот фаллаут 4 крутая экшен-рпг

52
Пользователь ВКонтакте

Боже,чел,тебя ж щас камнями закидают за такие высказывания... // Анатолий Егерь

11
vidyssss

Перепутал лучшая это Fallout 3,а 4 продолжение

6
Rio17

🤦

Tommy451

Какой-то идиот наверное реально думал что отсчет на сайте сериала как то связан с играми Беседки...

10
HerFinalBoss

Судя по всему вот этот

20
UnbearableSavage

А причет тут Тодд и Беседка? Напридумывают сами себе фигни и потом в ней же разочаровываются :)

7
Wondermaster
4
Empty account

Обидно..

3
Trixmanzo

Весь второй сезон сериала (да и первый почти тоже) это какой-то виртуальный тур в парке развлечений с косплеерами. От сюжета одно название.

3
ferum1992

сами надумали что-то, сами обиделись.

2
Sheffskiy

Я хочу эти ремастеры. Я разочарован

1
M0208

А, я хочу 3-й фолл со стрельбой, как в нью-вегасе.

2
AlvinOkrus M0208

а разве она там не одна и та же?

1
Sheffskiy

Где ремастеры, я перегорю к беседке скоро… одно ковно! Когда выйдут будущие игры они уже заранее устареют из-за движка

1
Мракобесс

А я говорил, я говорил под каждым постом про это.

1
