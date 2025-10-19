Fallout: New Vegas отмечает 15-летний юбилей: спин-офф от Obsidian, который стал культовой RPG

Сегодня Fallout: New Vegas отмечает свой 15-летний юбилей - игра вышла в 2010-м году и за прошедшие годы превратилась из спин-оффа в одну из самых культовых и любимых постапокалиптических RPG всех времён среди игроков.
Когда Obsidian Entertainment взялась за создание новой части Fallout, у них было всего полтора года на разработку, но результат превзошёл все ожидания. New Vegas стал не просто игрой, а живым миром, где каждое решение имело последствия, где у каждой фракции была своя правда, а у игрока - настоящая свобода. Сюжет о Курьере, пережившем выстрел в голову и втянутом в борьбу за власть над пустошами Мохаве, стал символом выбора, цинизма и политических интриг в духе старых Fallout.
New Vegas не боялся быть сложным. Он задавал моральные дилеммы, заставлял сомневаться, за кого сражаться, а главное - позволял выстраивать собственный путь. Здесь не было абсолютно правильных решений, а лишь цепь компромиссов и последствий, как в настоящем мире. Атмосфера пустыни Невады, мрачный юмор, культовые персонажи вроде мистера Хауза, Цезаря и Йес-Мэна - всё это сформировало уникальную вселенную, которую фанаты до сих пор называют вершиной серии.
В момент выхода игра страдала от багов и технических проблем, но со временем она стала настоящим феноменом: сообщество моддеров поддерживает и развивает её до сих пор, превращая New Vegas в почти бесконечную песочницу идей.
15 лет спустя Fallout: New Vegas остаётся эталоном умной RPG - той, что не ведёт игрока за руку, а заставляет думать, выбирать и нести ответственность. Это не просто часть франшизы Fallout - это её душа, игра, которая напомнила всем, что даже в выжженной пустоши место есть и свободе, и человечности.
Многие фанаты франшизы и по сей день считают, что Fallout: New Vegas стала настоящей Magnum opus для Obsidian Entertainment - игрой, которую и самой студии, и Bethesda с её Fallout 3 и Fallout 4, так и не удалось превзойти.
С юбилеем, лично моя самая любимая часть.
// Артём Макаров
15 лет прошло а адепты забагованного аддона на движке от 3 части всё никак не успокоятся. Живой мир это когда ты бегаешь по выжженной жёлтой пустыне от одного сарая к другому и слушаешь неподвижных болванчиков. Настоящая свобода это выбор между косплеерами римлян с юбками на голове, престарелым затворником в консервной банке и роботом улыбакой. Глубочайшие моральные дилеммы которых никто не смог превзойти. Игру 15 лет доделывали фанаты чтобы она хотя бы не вылетала на рабочий стол через каждые 5 минут, а это преподносят как феномен. Magnum opus который без сотен заплаток от сообщества превращается в неиграбельный кусок кода. Каждое решение имело последствия, особенно решение запустить этот шедевр без 20 гигабайт фанатских фиксов.
И потому Беседка решила нас "одарить" официальным артом,
В честь 15-летия @Fallout: New Vegas, @IGNStore, @Bethesda и Max58 представляют новую работу из серии IGN Artist Series: «Don’t Tell Me the Odds».
Ограниченная серия художественных репродукций. Доступны в версиях Ultra-Luxe (22 x 30,5) и Standard (16 x 22).
Приобретите эту потрясающую репродукцию, на которой рыцарь Братства Стали сражается с Десклоу на фоне огней Нью-Вегас-Стрип.
Эксклюзивно в IGN Store.
Заходишь такой в этот магазин, а принт этой мелкой картинки продают за 70-125$
Если кому нужен этот арт, то вот, распечатайте у себя дома))
сколько??????
забористая там, однако, растительность
15 лет....🙄 // Артём Макаров
ой, чо вспомнилось -- баг с анимацией в одной из ранних версий, когда Док при первом разговоре головой крутил на 360 градусов)))
причем, этот кринж вполне себе в стилистику игры вписывался)))
жутковато было - сидит, говорит так себе спокойно... и голова сама по себе крууутится
вот, нашел видос
https://youtu.be/ITOrKb5HP6s?t=8
Уникальная игра, которая мне понравилась практически всем, но в тоже время и не зацепила за душу.Она не стала "моей" игрой.