Fallout: New Vegas отмечает 15-летний юбилей: спин-офф от Obsidian, который стал культовой RPG

Сегодня Fallout: New Vegas отмечает свой 15-летний юбилей - игра вышла в 2010-м году и за прошедшие годы превратилась из спин-оффа в одну из самых культовых и любимых постапокалиптических RPG всех времён среди игроков.

Когда Obsidian Entertainment взялась за создание новой части Fallout, у них было всего полтора года на разработку, но результат превзошёл все ожидания. New Vegas стал не просто игрой, а живым миром, где каждое решение имело последствия, где у каждой фракции была своя правда, а у игрока - настоящая свобода. Сюжет о Курьере, пережившем выстрел в голову и втянутом в борьбу за власть над пустошами Мохаве, стал символом выбора, цинизма и политических интриг в духе старых Fallout.

New Vegas не боялся быть сложным. Он задавал моральные дилеммы, заставлял сомневаться, за кого сражаться, а главное - позволял выстраивать собственный путь. Здесь не было абсолютно правильных решений, а лишь цепь компромиссов и последствий, как в настоящем мире. Атмосфера пустыни Невады, мрачный юмор, культовые персонажи вроде мистера Хауза, Цезаря и Йес-Мэна - всё это сформировало уникальную вселенную, которую фанаты до сих пор называют вершиной серии.

В момент выхода игра страдала от багов и технических проблем, но со временем она стала настоящим феноменом: сообщество моддеров поддерживает и развивает её до сих пор, превращая New Vegas в почти бесконечную песочницу идей.

15 лет спустя Fallout: New Vegas остаётся эталоном умной RPG - той, что не ведёт игрока за руку, а заставляет думать, выбирать и нести ответственность. Это не просто часть франшизы Fallout - это её душа, игра, которая напомнила всем, что даже в выжженной пустоши место есть и свободе, и человечности.

Многие фанаты франшизы и по сей день считают, что Fallout: New Vegas стала настоящей Magnum opus для Obsidian Entertainment - игрой, которую и самой студии, и Bethesda с её Fallout 3 и Fallout 4, так и не удалось превзойти.