Fallout New Vegas получила мод, который уменьшает швы текстур ландшафта

Моддер Biggie404 выпустил мод для Fallout New Vegas под названием «Улучшения текстур ландшафта», который сглаживает текстуры ландшафтов, делая все более естественным и реальным.

Ванильная версия Fallout New Vegas имеет множество швов ландшафтных текстур. Эти швы становятся чрезвычайно очевидными, когда вы используете высококачественные пакеты текстур. Итак, основная цель этого мода — сгладить эти переходы и сделать швы как можно минимальными, сохраняя при этом разнообразие текстур и естественный вид.

Мод также делает текстуры более естественными, поэтому пейзаж выглядит лучше. Он добавляет логические текстуры вокруг объектов, чтобы они вписывались, и исправляет некоторые резкие неровности на ландшафте.

Вы можете скачать его по этой ссылке. Ниже приведены скриншоты, на которых показаны различия. Слева вы увидите, как выглядит обычная Fallout New Vegas, а справа — как она выглядит с модом.