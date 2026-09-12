Fallout: New Vegas превратили в кошмар с помощью DLSS 5

Поклонники Fallout решили проверить, на что способна новая технология NVIDIA DLSS 5, и попытались «обновить» Fallout: New Vegas с помощью нейросетевого рендеринга. Результат оказался настолько странным, что знаменитая постапокалиптическая RPG начала выглядеть как настоящий кошмар.

DLSS 5 использует нейросетевые технологии для обработки изображения, в том числе реалистичного освещения и текстур. В случае с New Vegas энтузиасты прогоняют игру через несколько последовательных нейросетевых проходов, пытаясь добиться максимально реалистичной картинки.

Уже после трех проходов результат выглядит довольно необычно. Знакомый Гудспрингс приобретает непривычный вид, а персонажи и объекты начинают выглядеть так, словно их модель пытается одновременно сохранить оригинальные формы и стать фотореалистичной.

Но настоящая вакханалия начинается при увеличении количества проходов. Например, после семи проходов DLSS 5 нейросеть настолько сильно искажает Роуз оф Шэрон Кэссиди, что от оригинального персонажа остается весьма странная версия. Фанаты Fallout сравнивают подобные эксперименты с «плохим кислотным трипом».

При этом в определенном смысле происходящее даже подходит вселенной Fallout. Серия и без того известна мутантами и другими последствиями радиационного заражения, а DLSS 5 буквально создает собственные визуальные мутации знакомых персонажей и локаций.

Пока такие эксперименты остаются скорее забавным способом проверить возможности новой технологии, чем полноценным ремастером. Чтобы получить действительно качественное обновление Fallout: New Vegas, одной нейросетевой обработки недостаточно — потребуется полноценная работа с моделями, текстурами, освещением и другими элементами игры.

Впрочем, официальный ремастер Fallout: New Vegas, судя по имеющейся информации, действительно находится в планах. Поэтому пока поклонникам остается выбирать между настоящим обновлением и экспериментами с DLSS 5, которые иногда делают игру еще более постапокалиптической, чем задумывали сами разработчики.