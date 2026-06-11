ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 790 оценок

Fallout: New Vegas Remastered мог случайно засветиться благодаря производителю игрушек

IKarasik IKarasik

Похоже, слухи о возвращении Fallout: New Vegas продолжают получать новые подтверждения. На этот раз возможный ремастер культовой RPG засветился благодаря производителю коллекционных фигурок McFarlane Toys.

Пользователи заметили, что китайское подразделение компании добавило в каталог несколько новых фигурок по мотивам Fallout: New Vegas, включая New California Ranger и Scorched New California Sierra Member. Примечательно, что именно этот магазин несколькими месяцами ранее упоминал Fallout 3 Remastered, который до сих пор официально не анонсирован.

Сама по себе линейка фигурок ещё ничего не доказывает, однако фанаты обратили внимание на один важный момент: New Vegas никогда не получала обновлённых версий для современных консолей. Поэтому выпуск новой мерчендайз-линейки спустя более десяти лет после релиза выглядит странно без какого-либо крупного переиздания.

Кроме того, подобная продукция обычно создаётся за много месяцев до начала маркетинговой кампании и требует согласования с правообладателем. Поэтому многие считают, что фигурки могут быть частью подготовки к анонсу ремастера или ремейка игры.

Несмотря на многочисленные слухи, на прошедшей Xbox Showcase никаких новостей о Fallout: New Vegas и Fallout 3 не показали. Тем не менее обе игры всё чаще фигурируют в утечках, из-за чего их возможное возвращение на современные платформы выглядит всё более вероятным.

Слухи
22
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
North235

Самый топ из всех Фоллаутов, даже спорить бессмысленно. Надеюсь, слухи окажутся правдой, жду этот ремастер сильнее любых новинок! Уж ради Вегаса Тодд обязан постараться.

12
samosan

С учетом того, что делают ремастер тройки, на базе технологий облы, было бы крайне странно не сделать заодно и Вегас.Там все основные механики и половину ассетов можно перенести, считай легкие деньги.

4
K_K_K_777

качнул на пук ужас какой-то статтеры ад и израель

4
Rio17

Было бы славно ☺️