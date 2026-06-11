Fallout: New Vegas Remastered мог случайно засветиться благодаря производителю игрушек

Похоже, слухи о возвращении Fallout: New Vegas продолжают получать новые подтверждения. На этот раз возможный ремастер культовой RPG засветился благодаря производителю коллекционных фигурок McFarlane Toys.
Пользователи заметили, что китайское подразделение компании добавило в каталог несколько новых фигурок по мотивам Fallout: New Vegas, включая New California Ranger и Scorched New California Sierra Member. Примечательно, что именно этот магазин несколькими месяцами ранее упоминал Fallout 3 Remastered, который до сих пор официально не анонсирован.
Сама по себе линейка фигурок ещё ничего не доказывает, однако фанаты обратили внимание на один важный момент: New Vegas никогда не получала обновлённых версий для современных консолей. Поэтому выпуск новой мерчендайз-линейки спустя более десяти лет после релиза выглядит странно без какого-либо крупного переиздания.
Кроме того, подобная продукция обычно создаётся за много месяцев до начала маркетинговой кампании и требует согласования с правообладателем. Поэтому многие считают, что фигурки могут быть частью подготовки к анонсу ремастера или ремейка игры.
Несмотря на многочисленные слухи, на прошедшей Xbox Showcase никаких новостей о Fallout: New Vegas и Fallout 3 не показали. Тем не менее обе игры всё чаще фигурируют в утечках, из-за чего их возможное возвращение на современные платформы выглядит всё более вероятным.
Самый топ из всех Фоллаутов, даже спорить бессмысленно. Надеюсь, слухи окажутся правдой, жду этот ремастер сильнее любых новинок! Уж ради Вегаса Тодд обязан постараться.
С учетом того, что делают ремастер тройки, на базе технологий облы, было бы крайне странно не сделать заодно и Вегас.Там все основные механики и половину ассетов можно перенести, считай легкие деньги.
качнул на пук ужас какой-то статтеры ад и израель
Было бы славно ☺️