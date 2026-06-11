Fallout: New Vegas Remastered мог случайно засветиться благодаря производителю игрушек

Похоже, слухи о возвращении Fallout: New Vegas продолжают получать новые подтверждения. На этот раз возможный ремастер культовой RPG засветился благодаря производителю коллекционных фигурок McFarlane Toys.

Пользователи заметили, что китайское подразделение компании добавило в каталог несколько новых фигурок по мотивам Fallout: New Vegas, включая New California Ranger и Scorched New California Sierra Member. Примечательно, что именно этот магазин несколькими месяцами ранее упоминал Fallout 3 Remastered, который до сих пор официально не анонсирован.

Сама по себе линейка фигурок ещё ничего не доказывает, однако фанаты обратили внимание на один важный момент: New Vegas никогда не получала обновлённых версий для современных консолей. Поэтому выпуск новой мерчендайз-линейки спустя более десяти лет после релиза выглядит странно без какого-либо крупного переиздания.

Кроме того, подобная продукция обычно создаётся за много месяцев до начала маркетинговой кампании и требует согласования с правообладателем. Поэтому многие считают, что фигурки могут быть частью подготовки к анонсу ремастера или ремейка игры.

Несмотря на многочисленные слухи, на прошедшей Xbox Showcase никаких новостей о Fallout: New Vegas и Fallout 3 не показали. Тем не менее обе игры всё чаще фигурируют в утечках, из-за чего их возможное возвращение на современные платформы выглядит всё более вероятным.