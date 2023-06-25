В прошлом месяце моддеры экспериментировали с RTX Remix в многочисленных классических компьютерных играх. Так, ниже вы найдете видеоролики, демонстрирующие Call of Duty 2, Fallout New Vegas, Skyrim, STALKER и Trackmania Forever с RTX Remix Path Tracing.
Как вы увидите, эти моды RTX Remix все еще находятся на очень ранней стадии. Это означает, что они полны ошибок и визуальных глюков. Тем не менее, даже на этой ранней стадии можно увидеть преимущества трассировки пути в реальном времени.
Вряд ли мы увидим мод RTX Remix без ошибок, пока NVIDIA не выпустит Remix Creator Tool. Даже RTX Remix для NFS: Underground 2 все еще находится на довольно грубой стадии. И да, то же самое можно сказать и о моде RTX Remix для Grand Theft Auto: San Andreas.
Так что, хотя сейчас очень здорово видеть эффекты трассировки пути в старых играх, они еще не пригодны для игры. Для тех, кому интересно, NVIDIA до сих пор не сообщила никаких дополнительных подробностей о Remix Creator Tool.
Fallout New Vegas, Skyrim, Call of Duty 2 и многое другое с трассировкой пути RTX Remix©
В прошлом месяце моддеры экспериментировали с RTX Remix в многочисленных классических компьютерных играх. Так, ниже вы найдете видеоролики, демонстрирующие Call of Duty 2, Fallout New Vegas, Skyrim, STALKER и Trackmania Forever с RTX Remix Path Tracing.
Если честно, для меня всегда странно выглядел RT, который пытаются прикрутить к играм с моделями в пару полигонов... Есть удачные примеры, но в большинстве своём игра требует полной переработки моделей, а не просто RT
Зачем добавлять RT, а потом запускать игру на минимальных настройках графики?
По ощущениям даже хуже чем оригинал.
Трассировка пути)))
как-то бесполезно....