Fallout New Vegas, Skyrim, Call of Duty 2 и многое другое с трассировкой пути RTX Remix ©

В прошлом месяце моддеры экспериментировали с RTX Remix в многочисленных классических компьютерных играх. Так, ниже вы найдете видеоролики, демонстрирующие Call of Duty 2, Fallout New Vegas, Skyrim, STALKER и Trackmania Forever с RTX Remix Path Tracing.



Как вы увидите, эти моды RTX Remix все еще находятся на очень ранней стадии. Это означает, что они полны ошибок и визуальных глюков. Тем не менее, даже на этой ранней стадии можно увидеть преимущества трассировки пути в реальном времени.



Вряд ли мы увидим мод RTX Remix без ошибок, пока NVIDIA не выпустит Remix Creator Tool. Даже RTX Remix для NFS: Underground 2 все еще находится на довольно грубой стадии. И да, то же самое можно сказать и о моде RTX Remix для Grand Theft Auto: San Andreas.



Так что, хотя сейчас очень здорово видеть эффекты трассировки пути в старых играх, они еще не пригодны для игры. Для тех, кому интересно, NVIDIA до сих пор не сообщила никаких дополнительных подробностей о Remix Creator Tool.