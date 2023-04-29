Fallout: Tale of Two Wastelands получила пакет HD-текстур объемом 65 ГБ

Моддер Bobobass84 выпустил пакет HD-текстур объемом 65 ГБ для Fallout: Tale of Two Wastelands, в котором полностью переработаны все текстуры. Этот пакет использует методы искусственного интеллекта для увеличения масштаба всех ванильных текстур и содержит все текстуры для Fallout 3 и Fallout New Vegas, а также всех DLC.
Fallout: Tale of Two Wastelands — это проект полной конверсии, плавно объединяющий Fallout 3 и его загружаемый контент в Fallout: New Vegas. Таким образом, геймеры на ПК теперь могут играть в эти две игры за одно прохождение. Мод также обновляет механику Fallout 3 до механики FNV, балансируя обе игры, чтобы вы чувствовали, что играете в одну полную игру (вместо двух разных игр, использующих одного и того же персонажа).
Сам проект вы можете скачать отсюда, а только пакет HD-текстур отсюда. Кроме того, как заявил моддер, вы также можете использовать этот пакет для оригинальных версий Fallout 3 и Fallout New Vegas.
Вы можете найти ниже несколько скриншотов, демонстрирующих недавно улучшенные текстуры. Эти скриншоты могут дать вам представление о том, что вы можете ожидать от этого пакета.
Текстуры аж на 65 GB показали такое качество, которое на скриншотах? Реально? Мне кажется над оптимизацией не работали вообще. Всегда считал людей которые переводят меньшее разрешение текстур в 4К - аморальными людьми. Вы реально думаете что если поднять текстуры до 4К растянув её по пропорциям, текстура станет в разы краше? Нет. Вы просто жрете ресурсы компа и оптимизацию игры.
Возможно тут качество картинок пережимается, на нексусе разницу заметил.
Так здесь же не растягивание, а прогон через нейросети с увеличением детализации
хотя наверное для тех у кого комп как терминатор т800, возможно ему следовало сначала прогнать через апскейлер для увеличения детализации, а потом снова пожать разрешение для уменьшения размера
некоторые модеры сразу несколько версий выкладывают, под разные машины
Да хоть на 500, толку как от быка молока.
Играл кто нибудь? Как вам мод?
А ты юморист, этому текстур паку 2 дня отроду, такой размер скачать с серверов с низкой скоростью ещё постараться надо.
А про сам мод на фолыч, а не про текстур пар, юморист
Ну ты шN.3