Fallout: Tale of Two Wastelands получила пакет HD-текстур объемом 65 ГБ ©

Моддер Bobobass84 выпустил пакет HD-текстур объемом 65 ГБ для Fallout: Tale of Two Wastelands, в котором полностью переработаны все текстуры. Этот пакет использует методы искусственного интеллекта для увеличения масштаба всех ванильных текстур и содержит все текстуры для Fallout 3 и Fallout New Vegas, а также всех DLC.

Fallout: Tale of Two Wastelands — это проект полной конверсии, плавно объединяющий Fallout 3 и его загружаемый контент в Fallout: New Vegas. Таким образом, геймеры на ПК теперь могут играть в эти две игры за одно прохождение. Мод также обновляет механику Fallout 3 до механики FNV, балансируя обе игры, чтобы вы чувствовали, что играете в одну полную игру (вместо двух разных игр, использующих одного и того же персонажа).

Сам проект вы можете скачать отсюда, а только пакет HD-текстур отсюда. Кроме того, как заявил моддер, вы также можете использовать этот пакет для оригинальных версий Fallout 3 и Fallout New Vegas.

Вы можете найти ниже несколько скриншотов, демонстрирующих недавно улучшенные текстуры. Эти скриншоты могут дать вам представление о том, что вы можете ожидать от этого пакета.