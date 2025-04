Fallout The New Frontier - ремейк глобального мода для New Vegas получил новый тизер

Спустя три года тишины моддеры Fallout The New Frontier наконец-то выпустили новый тизер. Это ремейк масштабной модификации Fallout: The Frontier, которая ранее привлекла внимание своими амбициями, но столкнулась с критикой и проблемами.

Тизер демонстрирует обновленные локации и часть работы, проделанной энтузиастами. Разработчики обещают, что Fallout The New Frontier сохранит масштаб оригинального мода, но будет переработан с учетом ошибок прошлого.

Полноценный трейлер ожидается в ближайшие недели. Пока неизвестно, когда именно выйдет новая версия, но проект продолжает развиваться. Мод обещает стать крупнейшим дополнением для Fallout: New Vegas за всю историю моддинга.