ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 10 731 оценка

Fallout The New Frontier - ремейк глобального мода для New Vegas получил новый тизер

butcher69 butcher69

Спустя три года тишины моддеры Fallout The New Frontier наконец-то выпустили новый тизер. Это ремейк масштабной модификации Fallout: The Frontier, которая ранее привлекла внимание своими амбициями, но столкнулась с критикой и проблемами.

Тизер демонстрирует обновленные локации и часть работы, проделанной энтузиастами. Разработчики обещают, что Fallout The New Frontier сохранит масштаб оригинального мода, но будет переработан с учетом ошибок прошлого.

Полноценный трейлер ожидается в ближайшие недели. Пока неизвестно, когда именно выйдет новая версия, но проект продолжает развиваться. Мод обещает стать крупнейшим дополнением для Fallout: New Vegas за всю историю моддинга.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Nodas

Дожили уже ремейки на моды делают

5
vertehwost

Не вижу ни че плохого. Пущай делают.

1
North235

Пробовал я играть в этот Фронтир. Большая часть критики была вполне обоснованной. Желаю авторам ремейка успехов, но если у них в планах сделать тоже самое только в новой обертке - лучше не надо.

2
oleg21412

Поклонники серии могут оценить переработанную версию проекта.

0