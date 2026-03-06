Fallout: The New West переносит отменённую Fallout: Van Buren в Fallout: New Vegas - состоялся выход долгожданного мода

Фанаты Fallout, сегодня для вас есть обалденная новость. Состоялся релиз одного из самых ожидаемых дополнений для Fallout: New Vegas. Fallout: New West — масштабная модификации-конверсии для Fallout: New Vegas, вдохновлённой отменённой игрой Fallout: Van Buren.

Fallout: The New West адаптирует основные сюжетные идеи Van Buren и развивает их в полноценный, полностью играбельный проект. Мод создан на движке Fallout: New Vegas и сочетает современные игровые механики, более глубокие элементы ролевой системы и классическую атмосферу и механики Fallout, которые так любят поклонники серии.

Fallout: New West стремится объединить многочисленные нереализованные сюжетные идеи из оригинальных дизайн-документов Van Buren. Среди них — крупные сюжетные линии вроде конфликта между НКР и Братством Стали, Великой племенной войны между Легионом Цезаря и Дочерьми Гекаты, а также борьбы за контроль над Мормонским государством. Задача разработчиков — превратить эти разрозненные концепции в единую и цельную историю, сохранив верность первоначальному замыслу.

Игрок берёт на себя роль нового героя по прозвищу «Заключённый», которого освобождают из плена в 2253 году. События происходят в альтернативной временной линии, предшествующей и переосмысливающей события Fallout: New Vegas.

Если говорить подробнее, Fallout: New West предлагает альтернативную отправную точку для исследования пустошей Мохаве. В моде появились совершенно новые художественно оформленные криминальные черты персонажа, а также новое оружие и броня — часть из них интегрирована в основной сюжет Fallout: New Vegas. Игроков ждут 15 новых полностью озвученных NPC с более чем 3000 строками диалогов, а также 7 полностью озвученных квестов, основанных на документах Van Buren. Кроме того, в игре появятся новые классические роботы, вдохновлённые эпохой студии Interplay Entertainment. Мод также включает игровые системы и структуру выбора, вдохновлённые классическими частями Fallout.