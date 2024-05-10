Фанат Fallout: New Vegas пытается собрать почти 500 000 долларов, чтобы изобразить одного из ключевых игроков ролевой игры на Сфере Лас-Вегаса.
Кампания GoFundMe, начатая на этой неделе, пытается собрать 487 710 долларов на "отображение мистера Хауса на Сфере Лас-Вегаса на один день". В описании кампании, дополненном довольно симпатичным фотошопом усатого лица персонажа, размещенного на экране ЭЛТ, утверждается, что "будет правильно", если "единственный владелец стрипа Лас-Вегаса" "заявит о себе в жемчужине Мохаве".
Фанаты New Vegas наверняка хорошо знакомы с мистером Хаусом. Ведь именно благодаря ему город продолжает существовать, и он играет важную роль в последних частях игры. Поклонники телесериала Fallout также могут быть знакомы с этим персонажем благодаря небольшой роли, которая может значительно вырасти со вторым сезоном.
На данный момент кампания по продвижению мистера Хауса в Сферу Лас-Вегаса, похоже, не продвинется далеко. За два дня она собрала лишь малую толику денег - аренда рекламного щита на Сфере стоит 450 000 долларов в день, а сейчас мы имеем всего 245 долларов.
Фанат Fallout: New Vegas пытается собрать $500 000, чтобы поместить загадочного антигероя ролевой игры в Сферу Вегаса
Фанат Fallout: New Vegas пытается собрать почти 500 000 долларов, чтобы изобразить одного из ключевых игроков ролевой игры на Сфере Лас-Вегаса.
а почему он антигерой то? Если бы не его системы - вегас бы снесло нах"й
А с чего ты взял, что без его систем жизнеобеспечения и ПВО всё было бы плохо? Он же в итоге стал жестоким диктатором. Лучше бы китайские ракеты сровняли с землёй весь этот его вегас и тогда выжившим не пришлось бы страдать под жестоким диктатом мистера Хауса после ядерной войны. Мистер Хаус это воплощение зла. То что он, по сути, спас вегас, не оправдывает его дальнейшие поступки после окончания войны. Хаус зло. Точка.
Вот бы у нас такая диктатура была бы, какая в Вегасе при мистере Хаусе
А что он такого ужасного сделал то? Поддерживал 200 лет вегас в виде жилого города, да еще и процветающего?
Он сохранил пороки людей в том виде, в котором их и застал. Жадность, разврат, азарт, если бы не Хаус, то что было бы? База НКР в разрушенном топсе? Шатры легиона? При всей плачевности в том мире - секьюритроны поддерживали порядок в фрисайде. Хауса не волновал остальной мир, у него был свой "стеклянный шар" на который он мог смотреть вечно.
Но зачем...