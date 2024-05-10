Фанат Fallout: New Vegas пытается собрать $500 000, чтобы поместить загадочного антигероя ролевой игры в Сферу Вегаса

Фанат Fallout: New Vegas пытается собрать почти 500 000 долларов, чтобы изобразить одного из ключевых игроков ролевой игры на Сфере Лас-Вегаса.



Кампания GoFundMe, начатая на этой неделе, пытается собрать 487 710 долларов на "отображение мистера Хауса на Сфере Лас-Вегаса на один день". В описании кампании, дополненном довольно симпатичным фотошопом усатого лица персонажа, размещенного на экране ЭЛТ, утверждается, что "будет правильно", если "единственный владелец стрипа Лас-Вегаса" "заявит о себе в жемчужине Мохаве".



Фанаты New Vegas наверняка хорошо знакомы с мистером Хаусом. Ведь именно благодаря ему город продолжает существовать, и он играет важную роль в последних частях игры. Поклонники телесериала Fallout также могут быть знакомы с этим персонажем благодаря небольшой роли, которая может значительно вырасти со вторым сезоном.



На данный момент кампания по продвижению мистера Хауса в Сферу Лас-Вегаса, похоже, не продвинется далеко. За два дня она собрала лишь малую толику денег - аренда рекламного щита на Сфере стоит 450 000 долларов в день, а сейчас мы имеем всего 245 долларов.