Фанаты Fallout New Vegas вновь собрались в Неваде, чтобы провести фестиваль в честь любимой игры

В эти выходные состоялось второе ежегодное мероприятие "Fallout New Vegas Fan Celebration Days", посвященное игре Fallout: New Vegas 2010 года. Поклонники Fallout со всего мира съехались в Гудспрингс, штат Невада, небольшой городок с населением около 200 человек, расположенный в двадцати пяти милях от Лас-Вегас-Стрип. Но почему?

Ведь именно в Гудспрингсе происходит вступление Fallout: New Vegas - именно здесь игрок просыпается после нападения (персонажа покойного Мэттью Перри) и в итоге создает своего персонажа, начиная эпическое путешествие по одной из величайших игр Fallout всех времен.

Дни празднования фанатов Fallout New Vegas проводятся владельцами салуна "Пионер" - культового места в Нью-Вегасе. В игре он называется "Салун Старателя". Он был построен практически по аналогии с таковым в игре 2010 года от Obsidian и является идеальным местом для встречи преданных поклонников Fallout.

В этом году любители постапокалиптической серии устроили конкурс косплея, пригласили на праздник создателей Fallout и актеров озвучивания, а также живую музыку, тематические блюда и напитки и благотворительные акции. Были проведены конкурс загадок, встречи и знакомства, а также лучшие впечатления от Fallout, которые вы когда-либо видели.

Это мероприятие проводится уже во второй раз, и для поклонников серии оно выглядело просто потрясающе.