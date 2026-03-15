Фанаты Fallout получили демоверсию Fallout: Chicago с новым трейлером

Студия MadMailMan Studios выпустила долгожданную демоверсию модификации Fallout: Chicago для PC и сопроводила её новым трейлером. Мод создаёт полноценный DLC-подобный опыт для Fallout: New Vegas, предлагая игрокам погрузиться в опасный постапокалиптический Чикаго с новыми квестами, фракциями и активностями.
В демо включён целый первый акт мода, где игрокам предстоит выполнять побочные задания, торговать наркотиками, владеть бизнесами и настраивать дома персонажей. Новая игровая зона Чикаго наполнена политическими интригами между The Union Mob и Midwest Brotherhood, а также другими фракциями, где каждое решение может привести к предательству или неожиданным последствиям.
Fallout: Chicago продолжает традицию фанатских модов, создающих глубокие и увлекательные истории во вселенной Fallout, расширяя горизонты New Vegas и добавляя свежие локации и сюжетные линии для поклонников серии.
Как же грустно что Project Mojave не доделали, как бы хотелось поиграть в Вегас с нормальными механиками, будь у Беседки хоть немного мозгов могли бы всю эту команду взять и сделать полноценный ремейк Вегаса, ну это в другой параллельной вселенной.
Гам-в-д-но!
