Фанаты Fallout получили демоверсию Fallout: Chicago с новым трейлером

Студия MadMailMan Studios выпустила долгожданную демоверсию модификации Fallout: Chicago для PC и сопроводила её новым трейлером. Мод создаёт полноценный DLC-подобный опыт для Fallout: New Vegas, предлагая игрокам погрузиться в опасный постапокалиптический Чикаго с новыми квестами, фракциями и активностями.

В демо включён целый первый акт мода, где игрокам предстоит выполнять побочные задания, торговать наркотиками, владеть бизнесами и настраивать дома персонажей. Новая игровая зона Чикаго наполнена политическими интригами между The Union Mob и Midwest Brotherhood, а также другими фракциями, где каждое решение может привести к предательству или неожиданным последствиям.

Fallout: Chicago продолжает традицию фанатских модов, создающих глубокие и увлекательные истории во вселенной Fallout, расширяя горизонты New Vegas и добавляя свежие локации и сюжетные линии для поклонников серии.