ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout: New Vegas 18.10.2010
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 11 692 оценки

Фанаты Fallout получили демоверсию Fallout: Chicago с новым трейлером

IKarasik IKarasik

Студия MadMailMan Studios выпустила долгожданную демоверсию модификации Fallout: Chicago для PC и сопроводила её новым трейлером. Мод создаёт полноценный DLC-подобный опыт для Fallout: New Vegas, предлагая игрокам погрузиться в опасный постапокалиптический Чикаго с новыми квестами, фракциями и активностями.

В демо включён целый первый акт мода, где игрокам предстоит выполнять побочные задания, торговать наркотиками, владеть бизнесами и настраивать дома персонажей. Новая игровая зона Чикаго наполнена политическими интригами между The Union Mob и Midwest Brotherhood, а также другими фракциями, где каждое решение может привести к предательству или неожиданным последствиям.

Fallout: Chicago продолжает традицию фанатских модов, создающих глубокие и увлекательные истории во вселенной Fallout, расширяя горизонты New Vegas и добавляя свежие локации и сюжетные линии для поклонников серии.

9
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
saa0891

Как же грустно что Project Mojave не доделали, как бы хотелось поиграть в Вегас с нормальными механиками, будь у Беседки хоть немного мозгов могли бы всю эту команду взять и сделать полноценный ремейк Вегаса, ну это в другой параллельной вселенной.

5
EagleFireFlamen

Гам-в-д-но!

1
Real Slim Shady

Моды на трилогию Сталкер:
- Двести тысяч единиц уже готовы, ещё миллион на подходе


Моды на Fallout:
- *пуньк среньк* демоверсия трейлера готова...

1
sa1958

Ясненько.